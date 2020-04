LA IMPORTANCIA DE LO DESCONOCIDO

Compartir esta Noticia







CLUB PLANEADORES RIVADAVIA

Estamos todos viviendo momentos de gran angustia e incertidumbre ante esta crisis sanitaria y económica sin precedentes, la que nos llevará a poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y nuestra habilidad para trabajar juntos y en equipo.

Pienso que hoy es un día cualquiera de este largo aislamiento social obligatorio, pero no lo parece, el sol nos ha bendecido con su presencia, realmente disfruto de la paz que siento, a pesar de todo y de tener que estar en casa todo el día (y más nosotros los abuelos), me doy cuenta de que estos largos días pueden no ser unos días más, ya que algo puede cambiar en nuestras vidas, podemos ser partícipes de algún suceso transcendente, nos podemos convertir en un instrumento útil para la sociedad, podemos dejar de ser desconocidos, podemos ayudar a nuestro PUEBLO.

Siempre sentí, por una razón u otra, la indiferencia de algunos habitantes de mi ciudad, ellos nos desconocen, nos critican, seguramente creen que no somos parte integrante de la comunidad, que solo nos divertimos volando, que somos superfluos e inútiles, que si no existiéramos nadie se daría cuenta.

En el Club de Planeadores y a pesar de las restricciones existentes hemos tomado los recaudos y las exigencias necesarias y conseguido los permisos para tener en óptimas condiciones de aeronavegabilidad a nuestra PISTA DE ATERRIZAJE, estamos preparados por si algo importante pudiera ocurrir debido a esta pandemia. Puede que en algún momento la vida de un ser humano de nuestra comarca esté complicada, puede ser un abuelo, un familiar, un amigo, alguien de nuestro pueblo. Y seguramente en otro lugar, en otro pueblo o en el nuestro, grupos de médicos y enfermeras de guardia llevan horas luchando contra la fatalidad con algún enfermo, y para ello y usando todas las armas que les dió la medicina y seguramente en este tan especial caso, porque nó usando algunas armas caseras y apropiadas para la ocasión.

Seguramente sus esfuerzos y el amor por los demás, y con los medios que poseen pueden que estén perdiendo la batalla, el paciente puede estar evolucionando desfavorablemente y posiblemente haya que tomar una determinación; “hay que derivarlo a otro lugar con mayor especialización”

En ese momento es donde lo “DESCONOCIDO LLEGA A TOMAR IMPORTANCIA”, el Club de Planeadores cuenta con un lugar apto para que un avión sanitario pueda acceder para efectuar el traslado, la pista está habilitada con el pasto recién cortado, está operable para el uso de los aviones sanitarios que operan con frecuencia y habilitada para operaciones diurnas por la Administación Nacional de Aviación Civil (ANAC), y seguramente a más de uno jamás se le hubiese ocurrido pensar que aquello que solo sirve para que unos pocos se diviertan, de pronto llegase a ser de tal importancia para la vida de una persona.

El aeródromo está a pasos del hospital, así que con la angustia del momento y la mayor de las esperanzas se puede llegar rápido y en poco tiempo un avión sanitario puede estar de regreso rumbo a su destino programado. Posiblemente y por estar en una pequeña comunidad sepamos cual será el final de la posible historia y si la ciencia logró salvar una vida, pero también sí vamos a saber que el esfuerzo de todos valió la pena.

Entonces recuerdo con nostalgia la frías mañanas de invierno, el sol abrazador del verano, la lluvia, el viento y veo a cuatro locos plantando árboles, nivelando la pista, pintando postes y un sin fin de tareas que no es necesario enumerar, pero todos luchando por un ideal.

Estoy contento, seremos desconocidos pero somos útiles, ojalá no nos necesiten jamás, pero recuerden AQUÍ ESTAMOS SIEMPRE LISTOS PARA SERVIRLES, puede que no sea un día cualquiera.

Un abrazo….mejor dos.