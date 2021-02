Compartir esta Noticia







Por Juan Cruz Tagliabue – Encuentro «Lectura Bajo la Luna» – Viernes 5 de febrero

La hora pactada para el encuentro fue las 21:00. Llegué algunos minutos antes para armar el stand de Zahir, ese pequeño pero ambicioso proyecto de comunidad literaria que estamos llevando a cabo con Isaías Creig y Tupac Orellana que incluye venta de libros; quizás eran las 20:45 cuando terminé de descargar los últimos ejemplares y me dispuse a acomodarlos sobre la mesa. Ya estaban desparramados los bancos y las sillas para los participantes y en los laterales nos habían designado unas mesas para quienes ostentamos la venta de libros en nuestra comunidad: de un lado Urbano, del otro Zahir.

La noche era soñada. Se auguraba muy buen clima para el evento, el cual se desarrollaría en la vereda de la biblioteca municipal Tomas Jofré.

La puntualidad fue una aliada presente. Las personas comenzaron a llegar pasadas las 21 horas, observando primero tímidamente para luego ir ubicándose en el abanico de posiciones correctamente diseñado para el distanciamiento. El respeto al otro, en épocas de pandemia, fue real donde el arcoíris de barbijos estableció que el público asistente era responsable. Y la luna fue testigo.

La voz de Verónica Flores, la anfitriona designada para llevar adelante el evento, dio inicio al ciclo con las primeras lecturas. Poemas y cuentos y extractos tiñeron a la noche rivadaviense de una magia que nunca termina de fascinar. El arte es sorprendente, y la luna fue testigo.

Un cuento propio en la voz del autor. Poemas de autores clásicos. Algún extracto de un cuento leído hace años. Cuentos para pensar sobre uno mismo.

Las pibas dieron voz a generaciones vilipendiadas, silenciadas que no se callan más y gritan a viva voz acá estamos, no nos callan más. Las gargantas anudadas de quienes fuimos testigos no omitían sonido alguno; sólo quedaba por mirar al interior y preguntarse, ¿soy gente que sí o gente que no?

Y la luna fue testigo.

Entre lecturas dos cantantes nos deslumbraron con sus melodías, generando ese nexo preciso que la música crea en cualquier situación social, resquebrajando con ternura el firmamento oscuro de la noche. Dando un respiro a la tensión de la concentración. Invitando a mas personas, a más vecinos.

La organización fue idónea para el nivel del evento. La cultura propia de quienes habitamos este suelo se hizo presente con firmeza, con una diversidad perfecta para un público siempre diverso y dinámico.

Sólo me queda por agradecer a la dirección de cultura del municipio, a su directora Laura Montero, a Natalia Marcos quien se desvivió por hacer encajar cada extracto de nosotros, en cada uno de nosotros. A Verónica Flores, la voz de la noche.

A Eugenia Debernardi, Laura Azcarate, Luz Calvo, Ana Carrizo, Antares Lastra, Tomas Moreno Cañete y Amparo García Duperou quienes dieron voz a los relatos.

A Morena Galé y Julieta Villarroel que cantaron hermosamente.

A Julio Rojas, sonidista y encargado de iluminar la noche. A Mirta Martínez que estuvo presente en la organización.

Y todos y todas que se acercaron para compartir una velada única.

Nos conmovimos y nos fascinamos.

Y la luna fue testigo.