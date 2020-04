Compartir esta Noticia







Este lunes, pasadas las 20:30 horas, el Intendente Javier Reynoso brindó una conferencia de prensa desde el Palacio Municipal por medio de Facebook y anunció diversas medidas referidas a la crisis sanitaria por coronavirus.

«La mayor complejidad es sostener el equilibrio entre lo sanitario y lo económico social. Los esfuerzos como nunca tienen que ir más que nada a reparar y amortiguar el impacto del aislamiento en la actividad económica y social en el Distrito. Estamos trabajando para que dentro de las normativas podamos realizar adaptaciones a la realidad local, para que todos los sectores puedan empezar a moverse» comenzó diciendo Reynoso.

Durante su exposición de poco menos de una hora, el Jefe Comunal informó que se profundizarán las medidas de control en las localidades sin perjudicar la actividades que están permitidas.

UNIFICACIÓN DE PROTOCOLES EN ACCESOS | «Se unificaron los protocolos de control en el accesos a las localidades. Las personas que no tengan domicilio en el partido sólo podrán ingresar por abastecimiento, medicamento o porque tengan una autorización especial. Estos serán ingresos controlados con los procedimientos sanitarios correspondientes» detalló.

En ese sentido, Reynoso informó que se comenzarán a realizar pruebas de olfato.

CONTROLES DE OLFATO | «Que una persona no tenga olfato no hace que tenga COVID-19 pero puede generar una presunción de que es un portador asintomático. Si es una persona que no es de nuestro Distrito no se le permitirá el ingreso y en caso de que sea un vecino de nuestra ciudad se le solicitará que extreme las medidas de cuidado y que consulte a un médico» comentó.

ESTIGMATIZACIÓN | En otro trayecto de su comentario Reynoso dijo «lo peor que nos puede pasar en este momento es que alguien por miedo a sufrir el escarnio público no manifieste los síntomas y eso haga que lleguemos tarde para atenderlo».

TRANSPORTISTAS | Reynoso volvió a remarcar que quienes viajen a puerto deberán cumplir con el aislamiento que tiene como obligación toda la comunidad pero serán monitoreados junto a su familia por un funcionario público. Sobre esta temática manifestó que mantuvieron una reunión virtual con la Sociedad Rural donde acordaron acotar al mínimo los viajes a puerto ya que eso baja las probabilidades de contagio.

ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN LAS EXCEPCIONES DE LA CUARENTENA | «Estamos trabajando para generar propuestas al Gobernador, sin producir inconvenientes en el equilibrio sanitario» dijo el Jefe Comunal.

EL DATO: Reynoso enfatizó que apoyarán a los comercios que pidan a sus clientes el uso obligatorio de mascarilla para ingresar a los mismos.

COMUNICADO OFICIAL SOBRE NUEVAS ACTIVIDADES HABILITADAS

De acuerdo con el Decreto Nacional N°490/2020, a partir de este lunes quedan habilitados para trabajar los talleres para reparación de automotores, motocicletas y bicicletas; los comercios de venta de lubricantes, repuestos, partes y piezas; y los dedicados a la venta y reparación de neumáticos. Podrán hacerlo a puertas cerradas (sin atención al público) de 8:00 a 17:00 hs. Deberán hacerlo únicamente para reparar vehículos que se encuentran afectados con las actividades exceptuadas conforme la normativa nacional vigente.