Este jueves se conoció una hermosa noticia, de esas que alegran el corazón. Karen Valdéz, la joven rivadaviense que padece fibrosis quística, ya no está en lista de espera por un trasplante bipulmonar ya que la medicación con la que comenzó a tratarse en diciembre de 2021 hizo el efecto esperado y mejoró su capacidad pulmonar. Así contó Karen la hermosa noticia.

ESCRIBIÓ KAREN…

5 años en una lista infinita de personas, 5 años a la espera de algo que no llegó, pero sí llegó algo mejor, una medicación, una medicación que costó pero que hoy tengo en mis manos y soy partidaria que hace magia, son 19 años durísimos, y 5 de espera, la espera que se terminó.

Hoy 23.06.22 me sacaron de la lista de trasplante, y mi función pulmonar es de 73% gracias a la medicación Trixacar!! La medicación fue el trasplante que estaba esperando una vez más le gané a la Fibrosis Quística, esto no terminó, la medicación no me va a curar, ni va a reparar las lesiones que tienen mis pulmones, pero sí que no siga enfermándose… va a mejorar mi calidad de vida, pero salir de la lista es algo imposible, estoy feliz por mi logro, nadie más que yo sabe lo que es padecer esta enfermedad, y con esta noticia mañana vuelvo feliz a casita…