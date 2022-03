“LA MENTE TE DICE MATATE, PARA QUÉ VAS A VIVIR ASÍ”

Compartir esta Noticia

Así lo expresó Paola Burgos en una entrevista en el programa radial Punto y Aparte cuando brindó detalles sobre el infierno que le tocó vivir en medio de ataques de pánico y varias etapas con depresión.

Burgos es oriunda de América y actualmente vive en General Pico junto a su pareja y su hija de 10 años. Acaba de publicar un libro de su autoría llamado “Cicatrices del Alma” donde refleja todo el calvario que vivió y contra el que hoy día sigue combatiendo para que no vuelva.

“En 2008 teniendo casi 28 años mi vida cambió para siempre, era una persona segura, que todo lo podía hacer, nunca había tenido temor.

Me manejaba con mucha ansiedad por todo, nunca imaginé que le estaba haciendo daño a mi cuerpo y a mi mente, hasta que la mente me dijo basta, llegaron los ataques de pánico” contó Burgos.

Por ese tiempo Paola vivía en Capital Federal y estaba viviendo la pérdida de su segundo embarazo.

“Tenía el corazón roto por perder otro embarazo, la mente agotada. Mientras esperaba un estudio para saber si perdía el embarazo, emepecé a sentirme muy mal, sentí que me moría, empezaron los miedos. Al otro día nos volvimos para La Pampa, caí en una depresión, empecé con el pánico, estaba rota, tenía un miedo irracional” agregó.

Burgos contó que su contexto de vida, con el cuerpo cansado y el corazón roto, abrió las puertas a esta enfermedad que la golpeó muy duro.

Pasó casi un año hasta que pudo salir de ese estado depresivo y a los pocos meses sintió el deseo de ser madre, algo que consiguió al poco tiempo. Parecía que todo era luminoso pero enseguida comenzó con una depresión post parto.

“Cuando logro tener a mi hija, a los 2 días me daba miedo verla, me decía que no iba a poder cuidarla” detalló.

En ese momento Paola destacó el apoyo de su marido Roberto y de la familia, para enfrentarse a esta enfermedad que la tuvo dos veces internada en institutos psiquiátricos y hasta con intentos de suicidio.

“La depresión es más complicada, de eso pude salir pero no sabes cuando uno puede volver a caer. Ahora creo que estoy más preparada, tengo una hija de 10 años y una familia inmensa que me apoya” enfatizó.

Sobre sus intentos de suicidio Burgos dijo “la mente te dice matate, para qué vas a vivir. Me decía tomá las pastillas, es un mundo muy oscuro la depresión. Pero había algo en mi corazón que decía: viví porque falta mucho aún”.