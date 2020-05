LA MIRADA DEL INTENDENTE REYNOSO LUEGO DE LA REUNIÓN CON AUTORIDADES PAMPEANAS

Compartir esta Noticia







Ayer por la tarde se llevó a cabo una reunión en el puesto caminero de Trebolares donde estuvieron presentes el ministro de seguridad de La Pampa Horacio Di Napoli y la intendente de General Pico Fernanda Alonso. Luego del encuentro esto decían el intendente Javier Reynoso y Patricia Bascal, delegada de González Moreno.

JAVIER REYNOSO | INTENDENTE DE RIVADAVIA

«Presentamos un protocolo para restaurar el paso de los rivadavienses hacía La Pampa».

El Intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, quien mantuvo en horas del mediodía un encuentro con el Ministro de Seguridad pampeano Roberto Di Napoli y autoridades de General Pico, dialogo con En Boca de Todos HD para contar que se presentó un protocolo de seguridad para permitir la restauración del paso de los rivadavienses hacía La Pampa y principalmente General Pico.

Allí Reynoso le expuso la problemática que ha acarreado el cierre del paso hacía General Pico, fundamentalmente para los habitantes de González Moreno que son los que más utilizan el nexo con la segunda ciudad pampeana en importancia.

Además el Intendente de Rivadavia le presentó distintos protocolos que se llevarían a cabo en caso de que el gobernador pampeano decida habilitar el paso hacia su provincia para que La Pampa y Rivadavia sigan cuidando a sus vecinos como lo vienen haciendo hasta ahora manteniendo sus lugares sin casos de COVID-19.

En el caso de General Pico ya hace casi 50 días que no hay casos y en el de Rivadavia nunca se registró un contagiado en los 70 días que lleva la pandemia en Argentina.

PATRICIA BASCAL | DELEGADA DE GONZÁLEZ MORENO

«Tanto La Pampa como nosotros estamos tratando de consensuar…se va hacer una lista para que sepan quienes están trabajando de un lado y del otro para y que no tengan que andar por caminos vecinales. Se va hacer una lista para que sepan quienes están trabajando de un lado y del otro para y que no tengan que andar por caminos vecinales. Esto nos toca muy de cerca, acá estamos viendo la posibilidad de ver, de arreglar, de consensuar para el paso más necesario, que son proveedores, la actividad comercial la tenemos toda con General Pico, hay gente de Pico que está trabajando acá y nuestra en Pico, se está tratando de llegar a un acuerdo para estas necesidades básicas, creo que vamos a tener en pocos días alguna novedad, darle la tranquilidad a la gente que tanto La pampa como nosotros estamos tratando de consensuar más que nada, no nos alteremos tanto ,tengamos paciencia, esto va día a día, estamos todos en la misma, cada uno defiende a su población, llevamos tranquilad a la gente que algo se va hacer. La gente esa muy enojada, yo le pido a población paciencia, lo que es laboral se va hacer una lista para que sepan quienes están trabajando de un lado y del otro para y que no tengan que andar por caminos vecinales”.

TEXTO Y VIDEO EN BOCA DE TODOS | FOTO INFOPICO