Compartir esta Noticia







La semana pasada concejales del Frente TODOS Somos Rivadavia enviaron una nota al Presidente del Concejo de Administración de la CER, Daniel García, donde solicitaron información acerca del motivo por el cual los vecinos del Barrio Postvía y del sector ubicado al otro lado de la Ruta Nacional N° 33 quedaron excluidos del servicio de internet por fibra óptica anunciado por la Cooperativa. Sobre esto fue consultado García en el programa radial Punto y Aparte.

«Cuando la cooperativa decidió traer la fibra óptica tuvimos en cuenta toda la ciudad, la única parte que no tiene es el barrio San José y la zona de la Ruta 33 para el lado donde hay plantas de silos. Pasar por debajo de la ruta es una complicación y hay que pedir permiso a Vialidad, de igual manera estaba previsto hacerlo, en esa zona hay plantas de silos que necesitan muchos megas» comenzó diciendo García.

«La cooperativa está abierta a todo el mundo, por eso me extraña que los concejales del Frente TODOS primero hayan sacado una nota en los medios para pedir una explicación. Tendrían que haber venido a la cooperativa a pedir la explicación. Lamento pincharles el globo ya que tengo que decir que la fibra óptica llegará a toda la ciudad. La obra la hicimos con fondos propios, no pedimos crédito ni financiación, salió mucha plata y no nos alcanzó. Está programado llegar a todos lados desde un primer momento, así que se va a hacer. La idea es hacerla por administración» enfatizó.

García fue claro y dijo que llegar a toda la ciudad, incluido el Barrio San José, es algo que está programado desde un principio, «la obra es un compromiso y se va a realizar».

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA