“LA OFICINA DE HABILITACIONES NO COMUNICA BIEN, NO TE DA RESPUESTAS PARA ALGUIEN QUE QUIERE EMPRENDER, NO DAN ACOMPAÑAMIENTO”

Lucho Garma, propietario del pub Cuatro Cañas, contó detalles sobre el inconveniente con la habilitación del local que hizo que no puedan trabajar durante este fin de semana.

Garma habló en Punto y Aparte donde brindó información sobre lo sucedido con las reformas que realizaron en el pub que se ubica dentro del predio propiedad del Club Independiente frente a la Plaza Colón de América.

El emprendedor manifestó que trabajaron duramente los últimos 15 días en la colocación de chapas en una estructura que suponían estaban agregadas en el plano que permitió la habilitación vigente.

“Yo cometo un error, pensar que en el plano que teníamos presentado estaba estipulado el techo, porque la estructura está en el plano. Lo que más me sorprendió del municipio es que hayan venido ayer a las 5 de la tarde cuando la Municipalidad ya estaba cerrada y ya no podíamos hacer nada. Hace 15 días que estamos trabajando en el techo, frente a la Municipalidad” contó Garma quien informó que anoche visitó al Intendente Javier Reynoso en su casa para obtener mayores respuestas.

“Ayer a las 23 le toqué la puerta a Javier, agradezco que me haya recibido. Estamos intentando tirar para adelante, no queremos hacer nada fuera de las normas. Somos dos pibes (por su socio Quique Perdomo) que estuvimos 15 días trabajando. Dejamos nuestro trabajo, contratamos gente, compramos materiales en América. Desde la Municipalidad vienen con una actitud de policía, me dicen tenés que cerrar, en vez de intentar solucionar el problema. Si al municipio le importara la gente que hace algo por América podrían haberse acercado de otra forma. El único que me habló bien fue Javier (Reynoso)” enfatizó Garma.

“Directamente vinieron a dejar la notificación sin explicar mucho lo que estaba pasando. Tengo una habilitación de Bomberos de Policía Federal de Pehuajó, consideraba que el techo figuraba pero no era así. Era un trámite más, lo único que había que hacer era levantar el teléfono y decirnos fíjate que estás haciendo esto mal. Me sorprende la forma en que se manejaron” expresó Garma y apuntó contra el Área de Habilitaciones del municipio que está a cargo del Dr. Juan Pablo Sallaber, “me decepciona, siento que después de tanto tiempo tendrían que estar más aceitadas las cosas, la oficina de habilitaciones no comunica bien, no te da una respuesta para alguien que quiere emprender, no dan acompañamiento” indicó.

Garma contó que no podrán abrir este fin de semana y que trabajarán con todos los trámites para poder hacerlo el próximo.

“Venir un miércoles con la Municipalidad cerrada sin posibilidad de hacer un descargo, me hace ruido. Me entregas el miércoles a la tarde la notificación, me estás diciendo el fin de semana no podes abrir. Asumo la responsabilidad de que no podamos abrir, pero la Municipalidad jugó un papel lamentable” finalizó.