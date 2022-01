LA OLA DE CALOR TAMBIÉN LLEGÓ AL CLAUSURA 2021

Compartir esta Noticia

FÚTBOL DEL OESTE | Este domingo se jugó la sexta fecha del Torneo Clausura 2021 de primera división y Sub 21 de la Liga del Oeste de Fútbol y los tres punteros fueron derrotados.

Lideran FCTA, Independiente y SDTA con 10 unidades.

TORNEO CLAUSURA – FECHA 6

Fútbol Club Tres Algarrobos 2 – 3 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría)

Sub 21: Fútbol Club Tres Algarrobos 3 – 0 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría).

Barrio Norte 3 – 2 Social (Tres Algarrobos)

Sub 21: Barrio Norte 4 – 1 Social (Tres Algarrobos).

Los Once (Colonia Seré) 1 – 0 Independiente (América)

Sub 21: Los Once (Colonia Seré) 0 – 6 Independiente (América).

Atlético Rivadavia 2 – 3 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

Sub 21: Atlético Rivadavia 0 – 2 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).

Libre: Jorge Newbery (Fortín Olavarría).

POSICIONES

1.Fútbol Club Tres Algarrobos 10

2.Independiente (América) 10

3.Social (Tres Algarrobos) 10

4.Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 9

5.Gorra de Cuero 8

6.Los Once (Colonia Seré) 8

7.Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 6

8.Barrio Norte 5

9.Atlético Rivadavia 1

EL DATO: EN SUB 21 LIDERA GORRA DE CUERO CON 13 UNIDADES, SEGUIDO POR JORGE NEWBERY CON 12 E INDEPENDIENTE 10.

FECHA 7

Independiente (América) – Jorge Newbery (Fortín Olavarría)

Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Los Once (Colonia Seré)

Social (Tres Algarrobos) – Atlético Rivadavia

Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) – Barrio Norte (América)

Libre: Fútbol Club Tres Algarrobos.