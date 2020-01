Compartir esta Noticia







La vecina Gabriela Cravero denunció públicamente que en varias oportunidades jóvenes desconocidos intentaron robarle plantas de cannabis que cultiva en su hogar para usar de manera medicinal. La mujer está inscripta en el Registro Municipal de Auto Cultivadores de Cannabis. Brindó detalles de lo debe sufrir ante la desprotección de estar realizando una actividad, que si bien es para mejorar su salud, actualmente es ilegal.

En diciembre pasado mediante prensa municipal se anunciaba que se encontraba abierta la inscripción al Registro Municipal de Auto Cultivadores de Cannabis del Partido de Rivadavia, para la producción de aceite con fines medicinales y/o terapéuticos para autoconsumo.

Tiempo antes una ordenanza proyectada por el bloque de concejales oficialista había sido aprobada en el Concejo Deliberante. Esto desde un principio llamó la atención ya que alentaba el autocultivo a pesar que la Ley Nacional 23.750 en su reglamentación no lo permite. En la fundamentación realizada por los ediles oficialistas se reconoció este aspecto pero se remarcó que estar inscripto en el registro funcionaría como un atenuante ante algún evento judicial.

Cravero en el inicio de su relato contó que al menos cinco veces quisieron robarle. Una de esas oportunidades una vecina llamó a la policía, que al llegar al lugar y observar las plantas le tomó fotografías que finalmente llegaron a la fiscalía especializada en la temática.

“Estoy esperando la decisión del fiscal. Estoy anotada en el registro municipal, necesito el aceite por mi salud. Acá en América ningún médico quiso llenar la planilla, finalmente me lo hizo un médico de Trenque Lauquen. La ordenanza municipal es un atenuante ante una causa por una contravención a la Ley de Estupefacientes. Sabemos que hay una Ley Nacional, pero también tengo derecho a pelear por mi salud donde el Estado no provee el aceite de cannabis. Ahí está la disyuntiva, hay un vacío, esperamos que durante este año se modifique la Ley y se pueda el auto cultivo. Actualmente la ordenanza local nos permite tener 12 plantas. En caso de que el fiscal me inicie una causa sería un atenuante” enfatizó.

ESCUCHA LA NOTA COMPLETA