Maia Medici y Leandro Toribio, concejales del Frente de TODOS, hablaron en el programa radial Punto y Aparte respecto a diversos pedidos al Ejecutivo municipal a partir de falencias en la gestión que marcan los propios vecinos.

Medici criticó la falta de mantenimiento en las luminarias de Fortín Olavarría, algo que también sucede en la terminal de la localidad.

“Llevamos al Concejo pedidos que la gente nos hace. El tema de luminarias es de hace varios años, en este caso el oficialismo no apoyó, no nos acompañaron en el pedido para el mantenimiento de los espacios de Rivadavia” expuso la concejal.

Por otro lado se refirió al pedido de informe sobre la residencia estudiantil de Roosevelt, “queremos saber cómo es la nutrición, si hay talleres. Hemos tenido reclamos sobre la alimentación allí. Eso no quita que nosotros apoyemos el reclamo para que mejore lo que envía Provincia para desayuno, almuerzo y merienda”. Además agregó que “nos enteramos que bolsones de alimento que Provincia manda para las familias quedan en la residencia municipal, es la información que tenemos”.

A su tiempo, Toribio fue muy crítico de la gestión Reynoso y expuso.

“Todo piden a la Provincia, el municipio de Rivadavia no hace nada. Solicita máquina para canales pluviales, hay un presupuesto de 2200 millones de pesos. La prioridad de Rivadavia Primero es quedarse en el poder, el presupuesto se usa para eso, hay 250 millones de pesos para Desarrollo Social. Dicen estar preocupados por los pueblos y se destinan 11 millones de pesos para obra pública. La plata va al asistencialismo político clientelar, es lo que dice el presupuesto. El día que Rivadavia haga obras el círculo virtuoso de casas, cloacas. Pero estamos pensando en una escuela bosque, hay cosas que me preocupan. Todavía tenemos que hacer el Polo Universitario, ¿dónde está la plata del Polo Universitario?. Hace 4 años se está desarmando, no se hizo nada, fue una promesa de campaña, eso es tomarle el pelo a la gente” explicó.