COMUNICADO DE LA JEFATURA DISTRITAL RIVADAVIA

América, 5 de febrero de 2021

Estimadas familias de la Comunidad Educativa de Rivadavia

Habiendo recibido una nota, el día 3 de febrero, por parte de un grupo de padres/madres y alumnos/as en la que solicitan una reunión donde se les puedan brindar mayores precisiones sobre el regreso progresivo a la presencialidad, considero oportuno ofrecer una respuesta a la totalidad de las familias del Distrito de Rivadavia mediante el presente comunicado, puesto que, en cada hogar, de una u otra manera, existen preocupaciones, miedos e incertidumbres sobre este tema.

Tal como se estipula cada año, la Provincia de Buenos Aires programa el Calendario Anual de Actividades Docentes y Calendario Escolar. Por ello, en este período del mes de febrero las escuelas están iniciando el trabajo y la planificación de sus actividades anuales, teniendo presente que recién la semana próxima se incorporarán de sus merecidas vacaciones aquellos docentes que cuentan con más de 20 años de servicio.

Es oportuno resaltar que el regreso a la presencialidad, se inició en el mes de noviembre de 2020, cuando la situación epidemiológica lo permitió.

En el corriente mes, los Equipos de Supervisión, los Equipos de Conducción y los Equipos Docentes, están trabajando arduamente. Entre las actividades previstas, a partir del 17 de febrero se iniciará en cada establecimiento la presencialidad con aquellos alumnos que cada institución pautó que deberán regresar considerando criterios particulares de sus trayectorias educativas.

Por otro lado, como ya es de público conocimiento, la Provincia de Buenos Aires iniciará el Ciclo Lectivo el día 1 de marzo con la mayor presencialidad posible en los establecimientos, por lo que todas las instituciones educativas están trabajando en ello, garantizando las condiciones necesarias para llevarla adelante.

Agradezco a todos el interés y la preocupación manifestada, y los invito a leer el Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires, que establece las pautas del regreso seguro a la presencialidad, lectura que les brindará la tranquilidad que será un regreso seguro y cuidado. A la vez, les informo que en el transcurso de estas semanas de trabajo iremos contando con más precisiones sobre las características puntuales que tendrá, en cada nivel y modalidad, la implementación en el mes de marzo de dicho Plan Jurisdiccional.

Cuando se tengan más precisiones iré comunicándolas a toda la Comunidad Educativa del Distrito, aunque quiero manifestarles, que siempre lo más conveniente es que la información necesaria sea socializada a través de las instituciones educativas, las cuales aún en Distritos tan chicos como el nuestro asumen características muy diferentes. No duden en acercarse a cada escuela y sacarse todas las dudas al respecto. Las Escuelas siempre estuvieron abiertas para ello y lo estarán más aún en este nuevo desafío que asumiremos como comunidad educativa.

Para finalizar, quiero resaltar que la continuidad pedagógica durante el ASPO y la vuelta a la presencialidad segura, no se hubiesen podido lograr solamente con las decisiones políticas que priorizaron la salud por sobre cualquier otro interés, ni con la inversión sin precedentes que el Gobierno Provincial ha hecho en materia de infraestructura, insumos y Servicio Alimentario Escolar. Todo eso no hubiese alcanzado de no ser por el fuerte compromiso y responsabilidad que han demostrado los estudiantes, las familias, los docentes y sus representantes sindicales, quienes, desde el minuto uno de la pandemia, han demostrado que la solidaridad y el trabajo en conjunto nos han permitido seguir enseñando y aprendiendo en un contexto tan complejo, el cual sin lugar a dudas será parte de la historia teniéndonos a todos como protagonistas.

Muchas gracias a toda la Comunidad Educativa de Rivadavia.