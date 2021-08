LA PROVINCIA DENUNCIÓ UNA ESCENA DE ABUSO EN UN CAPÍTULO DE DRAGON BALL QUE SE EMITÍA EN UN CANAL INFANTIL

Compartir esta Noticia







El Ministerio de las Mujeres bonaerense presentó una nota ante la Defensoría del Público y la serie fue retirada por Cartoon Network.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires denunció la existencia de una escena de abuso en un capítulo de “Dragon Ball Super” que se emitía por el canal infantil Cartoon Network, que finalmente fue retirado del aire junto con la serie completa.

La cartera que conduce Estela Díaz presentó una nota ante la Defensoría del Público de la Nación en el que advertía que “el episodio que se vio en las pantallas de Argentina reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor, en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña”.

“Estas representaciones, transmitidas en la pantalla de un canal que se ubica como la primera señal infantil de cable y alcanza a las y los niños de entre 4 a 11 años con cable (según datos IBOPE Media Argentina), configura un acontecimiento que las y los expone a la violencia simbólica”, explicaron desde el Ministerio.

“Hay que destacar que, al tratarse de un canal instalado como referencia en contenidos destinados a la niñez y de gran alcance regional, no se realiza una supervisión exhaustiva por parte de las y los adultos a cargo, quienes depositan su confianza en los criterios de programación de los contenidos para esta franja etaria”, apuntaron.

Por indicación de la ministra Estela Diaz, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias Flavia Delmas y la directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional Lucía García Itzigsohn manifestaron en el escrito la preocupación por la difusión de contenido no apto para el público infantil.

El capítulo señalado

En la transmisión a la que se hizo referencia, el personaje del Maestro Roshi, le pide a uno de sus alumnos que le permita utilizar los “servicios” de una de sus mascotas mágicas, la cual puede transformarse físicamente. Allí le aclara que lo que quiere es “que se convierta en una hermosa jovencita”.

Y se justifica diciendo “mi punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar”. Mientras tanto, Woolong (un cerdo) hace un raconto de otras situaciones de abuso que sufrió por parte del hombre.

“El episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto “Maestro Roshi” diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar –dando claras muestras de que no hay consentimiento-; el Maestro, en su lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación”, detallaron desde el Ministerio en un comunicado.

Según informaron, la Defensoría del Público recibió esta y otras denuncias, a partir de las cuales estableció un diálogo con todos los actores procurando generar espacios de intercambio, reflexión, y propuestas de reparación simbólica de los derechos afectados.

Cabe señalar que el capítulo en cuestión también había recibido varias quejas de usuarios a la Organización de Ética de Transmisiones y Mejora de Programas de Japón, país del que surge la serie animada.

La Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público analizó el capítulo objetado. El análisis identificó que contiene una escena de abuso y sometimiento por parte de un varón adulto mayor hacia una adolescente que resulta sumamente inconveniente en relación con la problemática del abuso sexual en la niñez y adolescencia, ya que naturaliza el abuso al volverlo parte del intercambio entre los personajes.

El informe detalla que “la escena retrata cómo la negativa de la joven resulta desoída por el maestro, quien continúa forzando el encuentro, al tiempo que los demás personajes, visiblemente conmovidos y angustiados por la situación, observan en silencio el accionar violento y abusivo del varón adulto”.

Desde la Defensoría consideraron que el capítulo vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes y entra en conflicto con la normativa sobre la erradicación de la violencia por razones de género.

La respuesta del canal

Tanto desde Cartoon Network como desde Warnermedia se mostraron receptivos en relación a los señalamientos de las audiencias y manifestaron gran preocupación por la emisión del capítulo, reconocieron el error en la secuencia de programación ocurrido dentro de los procesos habituales que realiza la señal para evaluar la pertinencia y calidad de los contenidos a emitir.

Al mismo tiempo, informaron sobre las medidas tomadas a partir de este hecho, entre las cuales señalaron la decisión de sacar la tira completa del aire. A su vez manifestaron que se procederá a editar no sólo el capítulo objetado sino la totalidad de la serie, por si en un futuro se decidiera volver a ponerla al aire.

Desde la empresa también expresaron la voluntad de coordinar una instancia de capacitación con integrantes de la Defensoría en términos de reparación simbólica por lo sucedido, para actualizar herramientas respecto de la difusión de contenidos para niñas, niños y adolescentes con enfoque de derechos.

En el mismo sentido, manifestaron la voluntad de coordinar acciones a los efectos de diseñar en conjunto campañas y contenidos específicos orientados a la niñez, con el propósito de promover sus derechos en el marco de la perspectiva de género. (DIB)