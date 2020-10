LA PROVINCIA GIRÓ FONDOS A RIVADAVIA POR CASI DE $475 MILLONES EN LO QUE VA DEL AÑO

Compartir esta Noticia







PRENSA FRENTE TODOS SOMOS RIVADAVIA | Se destacan más de $36 millones de ATP (Aportes del Tesoro Provincial) no reintegrables para paliar la situación social y sanitaria del COVID 19.

EL Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó que desde el mes de enero a septiembre el distrito de Rivadavia ha recibido $474.847.252, entre los que se destacan $36.237.780 de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) no reintegrables.

A lo largo de estos meses se ha escuchado en boca de las autoridades del gobierno municipal frases como “No vamos a poder pagar sueldos porque la Provincia no gira los fondos”; “No podemos hacer obras porque no tenemos plata”; “No se entregarán las notebooks a los nenes de 1º grado porque no viene la Coparticipación”. Sin embargo, los números dicen lo contrario.

Si comparamos los aportes de la Provincia de Bs. As. a Rivadavia en $475 millones con una población de 17.500 habitantes* y los aportes a Trenque Lauquen por $885 millones con una población de 47.500 habitantes*, se observa claramente que el monto per cápita es muchas veces mayor a favor de los rivadavienses. Mientras que por cada habitante Rivadavia recibe $27.143, Trenque Lauquen solo recibe $18.132.

Por lo tanto, las obras no realizadas, las netbooks no entregadas y los servicios no dados no se deben a la falta de recursos sino a la falta de voluntad política del gobierno de Javier Reynoso.

En detalle los aportes del gobierno provincial de Axel Kiccilof a Rivadavia se distribuyeron de la siguiente forma:

• Aportes del Tesoro Provincial (ATP): $36.237.780

• Coparticipación Bruta: $342.793.425

• Descentralización de Administración Tributaria: $40.045.199

• Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales: $1.505.964

• Fondo de Financiamiento Educativo: $28.476.579

• Fondo de Fortalecimiento Recursos Municipales: $18.235.060

• Fondo Ley 14.890: $1.520

• Fondo Municipal de Inclusión Social: $2.381.681

• Juegos de Azar: $4.588.281

• Comisión de Coparticipación: $581.743

Aportes totales: $474.847.252

*Datos tomados de las Proyecciones INDEC 2020