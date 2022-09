LA REALIDAD SUPERÓ A LA FICCIÓN: UN JURADO DE LOS TORNEOS BONAERENSES DISCRIMINÓ A UN JOVEN CIEGO QUE INTERPRETÓ OBRA CONTRA EL BULLLYING

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el docente y profesor de teatro de Tres Algarrobos Marcelo Sosa brindó detalles de lo que vivieron el pasado 26 de agosto en Tres Lomas cuando participaron de la etapa regional de los Torneos Bonaerenses con la obra teatral “Trátame Igual”.

La puesta teatral escrita por Sosa es interpretada por Matías de 12 y Diago de 15 años y busca combatir el bullying, situación que ambos protagonistas vivieron en su vida particular, Matías por ser estudioso y Diago por ser ciego.

“El teatro es un espacio para denunciar y es por eso que elegí escribir una obra sobre bullying. Me pareció interesante que Diago pudiera participar riéndose de su discapacidad. Ganamos la etapa local y cuando fuimos a Tres Lomas luego de la presentación que salió excelente el jurado nos llamó para hacernos una devolución” contó Sosa.

Fue en ese momento cuando uno de los jurados, oriundo de Villegas, lo primero que me dijo fue porqué llevamos a un nene no vidente para ser parte de la obra, que no podían calificar a un nene vidente contra un no vidente. Además que era imposible que estén por encima de grupos que hace tiempo vienen trabajando.

“Me generó una gran impotencia, la obra salió perfecta, Diago y Matías la interpretaron muy bien, tuvimos la mejor obra y puesta en escena” comentó Sosa y explicó que fueron descalificados.

