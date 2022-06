“LA SOCIEDAD TE DISCRIMINA, NO PODÉS TENER UN TRABAJO COMO CORRESPONDE”

Compartir esta Noticia

Cindy brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte y contó las dificultades que ha enfrentado en la vida debido a la discriminación. Trabaja en un libro sobre su vida y mantiene su pasión por bailar.

“Tuve que vivir en la noche pero ahora no lo hago. Tuve cáncer en la cara luego de que me sacaran un lunar. Pude recuperarme de eso. En poco tiempo comenzaré a hacer unas tareas en la municipalidad y estoy escribiendo un libro sobre mi vida” comenzó diciendo.

Cindy reconoció que el año pasado su salud estuvo con muchas complicaciones y estuvo al borde la muerte.

“Pasé momentos difíciles, me operaron, pero ahora estoy bien. Ahora lucho por la igualdad, mi documento dice Cintia, no Daniel.

EL DATO: Cindy contó que en el último carnaval en América, cuando ella se acercó para bailar para la gente, la echaron. “Fui pasista en Gualeguaychú, acá en América no me dejaron bailar” detalló.

Respecto a las oportunidades de trabajo, “la sociedad te discrimina, no podes tener un trabajo como corresponde. No trabajé en trabajo normal porque la sociedad me llevó para otro lado, la vida de una chica trans es complicada muchas puertas se cierran para personas como nosotros. Aprendía a ser feliz cuando estuve entre la vida y la muerte”.