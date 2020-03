LA TRANQUILIDAD DEL INTERIOR BONAERENSE COMIENZA A SENTIR EL EFECTO CORONAVIRUS

Compartir esta Noticia







Sin fiestas populares y con medidas preventivas, las comunas buscan frenar la propagación del virus.

Recitales y eventos deportivos suspendidos, fiestas populares postergadas, personas con autoaislamiento preventivo y hasta un casamiento sin fecha concreta, son algunas de las consecuencias del avance del coronavirus en el interior de la provincia de Buenos Aires que, poco a poco, pareciera comenzar a perder la tranquilidad que lo caracteriza.

Si bien muchos son los intendentes que mantienen diálogo con las autoridades provinciales para coordinar los pasos a seguir, otros optaron por suspender todo tipo de actividades masivas, en sintonía con medidas que ya se han tomado en otros distritos.

En La Plata, donde se analizan otros dos casos sospechosos, la rutina empieza a alterarse y los costos de los productos vinculados con el coronavirus, como el alcohol en gel, hasta se duplicaron. En este contexto, el intendente de La Plata, Julio Garro, decidió suspender por decreto a partir del lunes que viene los espectáculos públicos organizados por la comuna y revisar las autorizaciones otorgadas para actividades artísticas de empresas o particulares con el objetivo de evitar la propagación.

Los más de 110 mil habitantes de Olavarría también están al tanto de las medidas que toma el comité de crisis que trabaja en el marco de las estrategias de prevención y contención sobre coronavirus y también dengue. En este distrito del centro de la provincia, se suspendieron eventos masivos como la Kreppelfest y el Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes que iba a realizarse el 21 y 22 de marzo. Tampoco habrá espectáculos deportivos de boxeo y automovilismo que estaban previstos para el fin de semana.

En Ayacucho, tierra de tradiciones y donde la comunidad esperaba ansiosamente la 48° Fiesta del Ternero, la declaración de pandemia por parte de la Organización de la Salud alteró el cronograma. Si bien no sé confirmó algún caso en la ciudad, el Intendente Emilio Cordonnier señaló que la medida fue tomada para prevenir posibles casos, ya que se esperaba la participación de unas 10 mil personas. “Estamos hablando de una postergación, a la que no le queremos poner fecha hoy de realización, porque no sabemos cómo avanzará este tema” aseguró el mandatario.

También el intendente Miguel Lunghi decretó este jueves la suspensión de todos los actos oficiales, actividades y acciones que conlleven la presencia masiva de personas, organizadas por el municipio o por terceros y que requieran de habilitación para su realización. La medida se extenderá hasta tanto sea considerado necesario para garantizar la salud pública, e incluye las ferias comerciales y artesanales previstas para Semana Santa, fecha en la que llegan a la ciudad miles de turistas.

Protocolo y educación

El protocolo nacional, que incluye control en escuelas con medidas preventivas y cuarentena para personas que regresen de países más afectados, se aplica en la mayoría de los distritos del interior. Bragado, Chivilcoy, Tres Arroyos son sólo algunos de los ejemplos en donde rápido de reflejos las autoridades avanzaron con medidas preventivas.

En tanto, y a la espera de lo que pase con las clases en la provincia, un colegio privado de Luján suspendió las clases en forma preventiva para los alumnos del sexto año, para revisar los protocolos de actuación ante posibles casos de coronavirus. La medida se tomó después de que una alumna cuyo padre presenta síntomas compatibles con el virus y está en cuarentena, participara del festejo del Último Primer Día (UPD).

Mientras que la Universidad Nacional del Centro (Unicen) suspendió el programa para Adultos Mayores desde el 12 de marzo hasta el próximo 6 de abril. Es que los mayores de 65 son un grupo de riesgo y lo ideal es que permanezcan en aislamiento.

Pero la psicosis por el virus tuvo uno de sus picos en la apacible Coronel Suárez, donde hasta se suspendió un casamiento debido a la llegada de invitados de Italia. La paranoia generada fue tal que el propio intendente, Ricardo Moccero, debió brindar una conferencia y aclarar que los visitantes extranjeros permanecen en cuarentena y que la boda quedó sin fecha concreta. (DIB) FD