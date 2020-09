LA VOZ DE “LOS RENIX” DESPERTÓ RECUERDOS IMBORRABLES

Compartir esta Noticia







Ya no hay galpones llenos de gente esperando para verlos tocar. Ni días sucesivos de bailes de carnaval pero en la memoria de cientos de personas está el mítico grupo musical de Colonia Seré.

En una charla con el programa radial Punto y Aparte “Toro” Montané, la recordada voz de “Los Renix”, hizo un repaso por varios momentos de la banda.

Si bien con el tiempo hubo cambios en los integrantes, “Toro”, Carlos y “Tucho” Montané, Eugenio Bianchi y Raúl Martinotti fue la conformación de la banda más recordada.

“Los bailes en Irala, Santa Inés. En esos grandes galpones, el hangar de América. Me emociona mucho recordad, tantos años arriba de un escenario. A mí me probaron de todo y no servía para nada, a lo último no había cantor y terminé cantando, 28 años seguidos canté” cuenta Montané.

El “Toro” mencionó “en aquella época un sábado había 3 bailes en América. Para los corsos había que reservar un año anticipado”.

“La primera vez que canté lo hice en el Club Progresista de Seré. Canté “La casita blanca” que decía algo así como “Una casita blanca, una luna de plata, y una canción lejana que trae el mar, oye costeña mía no seas ingrata, que yo para ti tengo junto al palmar…”.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA