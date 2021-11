Compartir esta Noticia







Fue el pasado viernes 29 de octubre cuando América quedó conmocionada por el accidente donde fallecieron dos jóvenes.

Jennifer Mamani (25) y Diego Cabañez (19) circulaban en moto en Ruta 33 a metros del ingreso a América y fueron embestidos por un camión lechero. Ambos murieron en el acto.

Algunos días después del trágico suceso, David y Daniel Cabañez, hermano y padre de Diego, hablaron en el programa radial Punto y Aparte.

“Tratamos de estar bien más tranquilos, hace una semana en casa era todo una locura, hace una semana mi hermano se fue. Estamos tratando salir de a poco” comentó David y agregó “queremos agradecer al personal del hospital y a la policía”.

Por su parte Daniel expresó “fue un día terrible. La zona entre los dos accesos debería ser zona urbana para que la máxima sea 60km/h para que los camiones tengan posibilidad de maniobrar ante cualquier inconveniente».

“Mi hijo no tomaba conciencia con la moto, yo le decía y me respondía que no pasaba nada. Ojalá los chicos tomen conciencia sobre las motos y más adelante no tengamos que sufrir este tipo de accidentes. Si bien mi hijo no estaba haciendo picadas, hay que tener mucho cuidado” manifestó.