«LAMENTABLEMENTE TENEMOS QUE SEGUIR ESCUCHANDO EN NUESTRAS CANCHAS, SOBRE TODO EN INFERIORES, ESTÚPIDOS QUE ARRUINAN TODO»

Con esas palabras se refirió el presidente de la Liga de Fútbol del Oeste Guillermo Santos a lo sucedido este fin de semana en partidos de Liga.

“Lamentablemente tenemos que seguir escuchando en nuestras canchas, sobre todo en inferiores, estúpidos que no hacen otra cosa que arruinar todo. Gritan desaforadamente, dirigentes e hinchas, en 9° División como si fuera la final del Mundial. Que mensaje le damos a los chicos?” escribió Santos en Twitter y agregó “hay gente que no entendió absolutamente nada. Dirigentes que no están a la altura de la circunstancias. Así es muy difícil que algo cambie o mejore. Es lamentable el espectáculo que algunos dan”.