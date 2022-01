Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte los concejales de Rivadavia Primero María Carmona y Mauro Mercado hablaron sobre diversos temas de la actualidad del Distrito.

La primera en hablar fue Carmona que se refirió a la aprobación del Presupuesto 2022 en el Concejo Deliberante por medio de los votos mayoritarios del bloque que integra.

“El presupuesto es la ordenanza más importante que trabajamos en el año, fija todos los objetivos para el 2022. Es un presupuesto equilibrado, con ejes en educación, salud, producción y desarrollo humano. Estamos contentos con el trabajo realizado” analizó.

“Lamentamos que la oposición no acompañe el presupuesto por considerar que prevalece el clientelismo o la publicidad sobre la producción, eso es una análisis sesgado, tendencioso” enfatizó.

Carmona remarcó que 2021 no tuvo la Pandemia sino un “complejo” contexto socioeconómico, “falta de trabajo, la gente no llegaba a fin de mes, contexto inflacionario que no sólo afecta a las familias sino el ordenamiento del municipio. A pesar de todo esto el municipio cumplió con todos sus compromisos y en diciembre mediante la Tripartita fijó un aumento del 42,5% para este año”.

La concejal destacó que el presupuesto, de unos $2200 millones, contempla varios programas de producción y propone una administración ordenada. También explicó que la masa salarial significa un 53% del total de lo presupuestado.

Por su parte Mercado manifestó que “ el presupuesto es el plan de trabajo para todo el año, qué planea hacer la gestión y qué recurso dispone para cada trabajo”.

El edil fue consultado sobre el temporal de los últimos días y los anegamientos que se generaron en varios lugares del Distrito, “el temporal no sólo afectó a Rivadavia, fue un fenómeno que afectó a varias ciudades. En general lo desagües anduvieron bien, a las 2 horas de la tormenta el agua ya había escurrido. Igualmente se están evaluando obras corto plazo para mejorar algunos sectores”.

En otro trayecto de la entrevista Mercado habló sobre el presupuesto que el municipio invertirá este año en programas de vivienda y mencionó que se dispondrán $46 millones en ese aspecto.

