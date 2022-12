“LAS MANCHAS DECORAN Y ENALTECEN”: UN RIVADAVIENSE PROTAGONISTA DE UNA HISTORIA QUE UNE BRASIL 2014 Y QATAR 2022

Compartir esta Noticia

La historia del vecino rivadaviense Federico Erises, hoy radicado en La Plata, se viralizó en medios platenses luego del título del mundo que consiguió la selección argentina.

Por Romina Delgado – DE LA PLATA 1

Lo mágico que va de la mano con algo épico, como es la consagración de Argentina, es la locura hermosa de la gente, del pueblo. Y así lo vivió Federico Erises, quien compartió la foto de una bandera que no se lava desde el año 2014 y que tiene su sangre.

«En la semifinal contra Holanda, en 2014 estábamos desde temprano, fue feriado ese día. Había algunas botellas en una mesa cerca del televisor», comenzó describiendo.

«Cuando metió el gol Maxi fue descontrol total. En esa vorágine varias botellas rodaron con nosotros. Un vidrio me cortó la rodilla, un lindo tajo de varios puntos me quedo de recuerdo, je. Estábamos saltando en el balcón, eufóricos y con la adrenalina no había notado mi lesión».

Y siguió: «Al encender las luces mis amigos me dicen, `Fede, tu pierna`, y ahí veo y noto todo».

«Fui al baño, me limpie, me pase alcohol, hice un torniquete con una toalla y salimos al hospital. Siempre con la bandera. Note que no era el único con lesiones post partido ja, ja.

«No fuimos a la final contra Alemania por la lesión, aunque casi vamos», cerró su accidentada pero feliz anécdota.

Por su parte, también hizo un emotivo posteo luego de que Argentina ganara la tercer Copa del Mundo: “La bandera no se lava, la bandera no se cambia, los colores no de venden, con el alma. Las manchas enaltecen”, comenzó escribiendo en su publicación de Instagram.

Y continuó: “Sangre del 2014, este 2022 es luz. Ilumina el camino de un festejo y alegría total, eterno. Te amo Argentina, te amo, sos todo. Mi país, mis colores, mi alma, mi sonrisa. Alta en el cielo, gloria eterna”.

Será una de las cábalas más emblemáticas que tendrá, porque el Mundial del 2014 estuvo tan cerca, que sentía internamente que debía seguir con esa mística. Con ese respeto a una bandera que se guardó unos años más, para ver la luz de nuevo y ser finalmente flameada ante un nuevo campeón del Mundo. ¡La Argentina de Messi y la Scaloneta!