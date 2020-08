“LAS NOCHES AL PRINCIPIO FUERON COMPLICADAS, TE CUESTA RESPIRAR”

Compartir esta Noticia







Desde su departamento en Ramos Mejía donde se encuentra aislado desde hace 11 días por ser COVID-19 positivo Mauro “Ruly” Pallero (44) contó cómo vive la situación que le toca atravesar.

Pallero es oriundo de América, vivía en la esquina de General Rodríguez y Alsina. Además vivió en San Mauricio. Desde hace 9 años trabaja en una fábrica de Volkswagen en Pacheco.

“Trabajo en la parte de logística de Amarok desde hace 9 años. Tengo un hijo de 1 año y medio que vive con su madre, actualmente vivo solo” contó Pallero.

AISLADO POR HABER CONTRAÍDO COVID-19

“No hay que tener vergüenza de decirlo, la mayoría de la gente tiene Covid o algún familiar allegado lo contrajo. Es algo común dentro de un barrio o donde uno trabaja. Hace un mes ya se empezó a escuchar entre los compañeros de trabajo, no sabía bien lo que pasaba hasta que lo empieza a tener la gente que tenés al lado” explicó

El pasado martes 28 de julio, cuando ya había sido aislado en su casa, una médica de su obra social le informó que era positivo para Covid-19. Días antes había tenidofuertes dolores de garganta y musculares, y un extraño dolor en el hombro. También tos.

“Nunca tuve fiebre, pero un dolor muscular muy fuerte, dolor de garganta, te vienen y desaparecen. Estornudos. Uno comienza a asustarse, hablé con los médicos de la obra social hasta que el lunes 27 me hice el hisopado y en ese momento cuando fui para hacérmelo, uno ve cómo trabajan los médicos y cómo se vive toda esta situación” detalló Pallero que apenas fue informado sobre su situación dio aviso a los allegados, entre ellos su hijo, de que debían aislarse.

“Estoy encerrado sin contacto con nadie. Los dolores son fuertes, en la zona de los pulmones, te agitas. Se me fue el olfato, también tuve cólicos. Te cansás, te agotás enseguida, uno quiere estar en un sillón tirado. Es complicado porque uno está solo y no podés hacer nada. Uno depende del teléfono que es donde tiene el contacto con la médica. Las noches al principio fueron complicadas, te cuesta respirar, casi no podía dormir. Ahora me estoy empezando a sentir mejor, me dieron corticoides y me ha levantado” indicó el entrevistado que debido a su aislamiento realiza sus compras de manera virtual y un familiar que vive cerca lo asiste.

EL DATO: “Cuando se cumplen los 14 días luego del hisopado uno ya no contagia, pero recién me darán el alta cuando no tengas más síntomas” contó Pallero.