En las últimas horas el ex intendente y diputado nacional mandato cumplido Sergio Buil realizó una publicación en redes sociales con críticas hacia el actual senador provincial Juanci Martínez.

Ante el ataque de Buil, Martínez bajó los decibeles del intercambio, evitó entrar en la polémica y publicó las siguientes palabras:

«Hoy leí las palabras del ex diputado Sergio Buil y lamento que un anuncio tan importante para nuestros vecinos como la obra del Gasoducto sea opacado por acusaciones de índole personal.

Como ya dije en varias oportunidades, desde que asumí mí banca me comprometí a trabajar por el bien de todos los rivadavienses. Fue así como surgió la posibilidad de conformar una mesa de trabajo conjunta para llevar a cabo el Gasoducto de América, tan ansiado por todos. Esa mesa no solo incluyó a los organismos del Estado involucrados, sino también a la empresa Camuzzi.

Las obras no tienen dueño, son para nuestros vecinos.

Seguiré trabajando desde mí lugar para ayudar a resolver los problemas históricos de nuestro distrito y generar las condiciones para el desarrollo definitivo de Rivadavia.

¡Un abrazo a todos y a seguir!»