En una entrevista realizada en el programa radial Punto y Aparte la concejal del Frente de Todos Mercedes García Duperou se refirió a diversos temas de la agenda política local. Fue muy crítica sobre el presupuesto ideado por el Ejecutivo rivadaviense para este 2021. Además habló sobre la vuelta a las clases presenciales.

“MÁS FONDOS PARA PUBLICIDAD QUE PARA PRODUCCIÓN Y VIVIENDAS”

“Pusimos en discusión el presupuesto municipal, cómo se van a gastar los recursos de todos los rivadavienses. Pudimos analizar que se destinará en 2021 $14 millones para comunicación, algo que nos parece excesivo si lo comparamos con los $5 millones para viviendas o los $2,5 millones para emprendimientos productivos. Este presupuesto no da respuestas a los problemas de los rivadavienses, el problema de los rivadavienses no es que el intendente comunique en los medios no sólo locales sino regionales la supuesta buena gestión que hace. El problema de los rivadavienses es que no tienen una casa digna dónde vivir, no tienen trabajo para llegar a fin de mes. Las prioridades del municipio no están en consonancia con las necesidades de la gente” comenzó diciendo.

“Pagan pauta a 30 medios, nos parece excesivo, para hacer propaganda de su propio gobierno y no dan respuesta al problema de los rivadavienses, no hay viviendas. No sólo es la pauta, cada vez se agranda más la planta de funcionarios políticos, en el área de comunicación en el inicio del segundo mandato de Reynoso se incluyeron nuevos funcionarios” detalló.

NECESIDAD DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO

“No tener un vivienda propia, todos los años tener la angustia de buscar una nueva vivienda, no poder proyectarse a mediano largo plazo como familia. Ellos defienden que la prioridad es gastar $14 millones en comunicación y sólo $5 millones en vivienda. Construir viviendas moviliza la economía local, cuando tenés la decisión política de dar solución habitacional también se soluciona la falta de trabajo y se genera un círculo virtuoso. Hay una falta de trabajo enorme en Rivadavia. El gobierno de Javier Reynoso claramente no tiene como prioridad atender las problemáticas de fondo de los vecinos, muchas familias no llegan a fin de mes y tienen que recaer en la asistencia social del municipio, la cual tiene un presupuesto muy alto lo que me parece que está muy bien, pero creemos que no se está dando solución de fondo a los problemas. Si generamos oportunidades de trabajo genuino la solución es más a largo plazo” enfatizó.

POLO UNIVERSITARIO

García Duperou manifestó que el desarrollo de un Polo Universitario fue una de las propuestas más fuertes de campaña de Reynoso durante 2019.

“En 2020 se destinaron $2 millones y ahora en 2021 otros $2 millones. En campaña dijeron que la inversión para terminarlo era de un 1 millón de dólares, a este ritmo llevará 43 años culminarlo. El Centro de Estudios Superiores sigue realizando un trabajo enorme y acercando la universidad a Rivadavia, no sé si se necesita un Polo Universitario, a mi me gustaría más dinero para construir viviendas” explicó.

LA VUELTA A CLASES PRENSECIALES

“Creemos que la educación es el eje prioritario para el desarrollo del país, obviamente estamos de acuerdo en que las clases tienen que volver a ser presenciales, es necesario buscar todos los medios y generar las condiciones de cuidado para que eso suceda” dijo la edil y agregó “durante el 2020 tuvimos otras maneras de aprender y enseñar, los docentes, los padres y los chicos. Fueron múltiples las maneras en que todos los docentes se reinventaron y crearon formar de llegar a sus alumnos”.

García Duperou indicó que desde el bloque de concejales que integra manifestaron hace tiempo la necesidad de la vuelta de clases presenciales, “vemos que desde el gobierno nacional y provincial se están llevando a cabo las acciones para que esto se concrete”.

Respecto al debate que se dio en el Concejo Deliberante expresó que votaron en negativo el proyecto presentaron por Juntos por el Cambio en consonancia con una iniciativa nacional que busca que la educación sea una actividad esencial, ya que ese proyecto tiene como fin último limitar el derecho a huelga de los docentes. La propuesta del oficialismo local también proponía que se vacune contra el coronavirus de manera prioritaria a los docentes, algo que según indicó la concejal ya es una decisión tomada por la Provincia.

“Observamos un gobierno municipal que plantea a la educación como prioridad pero que durante 2020 no entregó las tablets a los chicos de primer año, algo fundamental para que aprenden en el contexto de pandemia, hay hogares donde no estuvo ni este ni otro dispositivo. Como bloque presentamos a mitad del año pasado un proyecto para que se entreguen las tables y el oficialismo lo votó en contra y por ende, no se entregaron” expuso.

“Creo que hay un oportunismo político de Juntos por el Cambio que busca sacar rédito por eso y no un interés genuino en el tema educativo. Cuando fueron gobierno no solamente no se ocuparon, sino que desmantelaron el sistema educativo. El gobierno de Macri disminuyó un 35% el presupuesto educativo, se discontinuaron muchos programas” amplió.

“En las escuelas de verano ya hay presencialidad, es una buena experiencia, vamos a tomar todo lo que allí sucedió para la vuelta a clases” culminó.