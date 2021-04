“LAS TRANSGRESIONES TERMINAN CON UN LLAMADO AL 107 PORQUE UN PACIENTE NO PUEDE RESPIRAR O NO SATURA BIEN”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el médico Horacio Benítez se refirió a la situación que se vive por la pandemia de Coronavirus.

“Vivo con mucha preocupación la pandemia, estamos en el pico doble de los casos del año pasado. Veo que los que estamos poniendo el pecho a las balases todo el personal de salud. Las enfermeras, los técnicos, la gente de laboratorio, los médicos, me parece que es un momento que uno tiene que reflexionar que hay que cuidarse” comenzó diciendo.

“El virus se inmoviliza cuando uno se inmoviliza, cuantas mas reuniones sociales mas se moviliza. Todavía no tenemos en el pico la movilidad de semana santa. Hoy los casos están entre las personas de 20 y los de 50 años, la gente mayor se cuida, no se reúne. La mayoría de los casos es gente relativamente joven y eso preocupa, trabajo en un medio hospitalario. En américa viene gente de todos lados, a trabajar a vivir. Uno usa barbijo, distancia social, el alcohol, pero igualmente no es lejano que puedas contraer el virus” indicó.

Benítez destacó el trabajo que hace todo el personal de salud en Rivadavia y el compromiso que muestran desde hace más de un año, “todo termina en el mismo lugar, en el hospital, donde el persona del salud trabaja a destajo, cumpliendo a rajatabla los protocolos”.

“La gente tiene que tomar conciencia de esta situación, deben cuidarse, usar barbijo, distanciarse, no reunirse, no hacer reuniones clandestinas, es un llamado a la comunidad, cuidémonos, en América vivimos una realidad diferente a lo que es la zona, en Trenque Lauquen, Villegas, Olavarría la situación es dramática” amplió el profesional.

“Es un virus que no respeta condición, la única condición es cuidarse, apelo a la comunidad, siento que el Gobierno no quiere tomar decisiones importante porque tiene miedo que la gente no las acate. Hay que cuidarse, no compartir el mate, todas medidas que debemos respetar al extremo, de la misma forma que el año pasado en pleno periodo de aislamiento. Todas las transgresiones a las restricciones terminan con un llamado al 107 porque un paciente no puede respirar o no satura bien” especificó.

EL DATO: Benítez también remarcó la importancia que todos los docentes reciban las dosis de la vacuna contra el covid ya que diariamente están muy expuestos en una función fundamental como es la educación.