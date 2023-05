Compartir esta Noticia

Mauro Ponce, árbitro de fútbol villeguense, habló en el programa radial Punto y Aparte sobre el conflicto que se dio el pasado sábado en Carlos Tejedor cuando por la ausencia de la terna arbitral no se jugaron los partidos de sexta, séptima y octava.

Ponce respondió a las expresiones de Néstor Mansilla, Presidente de la Agrupación de Árbitros “Humberto Toledo”, quien manifestó “fuimos afectados por una agrupación nueva que no debió venir a la Liga, me siento responsable por haberlos traído. Los traje yo a la Liga, soy el responsable de designar árbitros, la Liga no tiene nada que ver. Ya no dirigirán más en la Liga”.

El árbitro villeguense dijo “no tengo agrupación como dijo Mansilla, no soy presidente de ninguna agrupación. Somos 4 o 5 árbitros libres que le dimos una mano a mansilla. Le avisamos de antemano a Mansilla que no estábamos para dirigir. Le dijimos que suspenda ese partido así Atlético no viajaba de gusto, dijo que él lo solucionaba».

Ponce comentó que todos los sábados tienen compromiso con un torneo en Villegas, por lo que es imposible que viajen a dirigir a la Liga.

«En el boletín designa un árbitro y manda a otros. ¿Cómo le permiten hacer eso?” expresó Ponce.

