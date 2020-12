“LE SALE MUY CARO AL ESTADO Y A LA COMUNIDAD QUE UN CONCEJAL COBRE SU DIETA SOLO PARA SACAR FOTOS DONDE HAY MALEZAS”

Compartir esta Noticia







Fabio Aurnague, delegado de Fortín Olavarría, respondió a las críticas de los concejales del Frente Todos Somos Rivadavia que habían expuesto falta de mantenimiento en la localidad.

LA PUBLICACIÓN DE AURNAGUE

Concejales del frente de todos cuando gusten los invito a recorrer nuestra localidad, que puedan observar un poco más lo que hacemos todos los días, que aquello que pudieron observar de pasada hacia el acto del aniversario de Roosevelt. En este último tiempo se pusieron alrededor de 50 luminarias Led y se tiene previsto agregar más según los sectores donde sea necesario. Se resolvió una deuda histórica con Fortín Olavarría de la línea de alta tensión que nos limitaba energéticamente.

Claro que hay lugares que faltan emprolijar, todos los días el personal sale temprano a hacer su trabajo y lo hacen con mucho compromiso tal vez mas que el compromiso que asumen Uds. como concejales. Pues no sentimos en Fortín su esfuerzo colaborando en los controles solidarizándose con los vecinos, ni estando atentos las necesidades de los vecinos durante este año, ni aportar parte de su dieta para la compra de mercadería en momentos que los requería la situación. Ni preocupándose por las medidas que han llevado adelante las autoridades provinciales en materia de educación que bastante dejan que desear, donde en nuestro distrito se podría haber armado un protocolo serio para que los chicos asistan a clases presenciales, tal vez unas de las pocas ventajas con las cuales contamos al ser una comunidad donde nos conocemos todos, y que fuimos considerados por dichas autoridades en las mismas condiciones que La Matanza.

Pues ocúpense ahora que están a tiempo por el protocolo de actos de fin de curso que establecieron donde solo 2 personas pueden acompañar al egresado, sin poder concurrir abuelos, hermanos y resto de familiares.

Estas chicanas no le hacen bien a la Democracia Concejales Sumen no Resten y pónganse a trabajar en lo que corresponde, observen y háganme llegar las observaciones que correspondan. Pero no nos utilicen como chivo espiratorio de los temas sobre no quieren tomar posición u omitir resolver.

Le sale muy caro al estado y a la comunidad que un concejal cobre su dieta solo para sacar fotos donde hay malezas.