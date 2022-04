“LES PROHIBIERON A LOS CHICOS HABLAR DE LO QUE PASA EN EL ALBERGUE”

Compartir esta Noticia

Rubén Gómez, un vecino de Mirapampa que tiene una hija de 15 años que asiste al albergue municipal de Roosevelt, habló en Punto y Aparte sobre diversas situaciones que se dieron en el mencionado lugar y que ocasionaron un debate en el Concejo Deliberante.

“Vivo en Mirapampa y mi hija de 15 años asiste a la secundaria en Roosevelt y al albergue municipal donde se queda toda la semana. Estoy indignado por lo que pasa últimamente, mi hija me contó lo que pasa, se siente mal, llegó a decirme que no quiere ir más. Estoy súper agradecido con las maestras y directora de la escuela secundaria, pero con la gente del albergue municipal estoy decepcionado, es terrible que jueguen con el hambre de los chicos” comenzó diciendo Gómez.

“La nena me contaba que eran siempre las mismas comidas, pensé que exageraba un poco. Un día los mandaron desde el albergue sin desayunar, mi nena además no almorzó y a las 14 hs. se descompuso entonces la mandaron al albergue. Ahí le dieron de comer y la acostaron, nunca me avisaron. Cuando me enteré fui a buscar respuestas” explicó.

“Todos los días comen guiso, no les dan la comida adecuada. Los chicos se quejaron y Lorena Arguello – Secretaria de Desarrollo Humano – retó a los chicos y les prohibió hablar de lo que pasa en el albergue, amenazaron a los chicos para que no hablen. Los chicos se sienten mal, mi nena no quiere ir más. Arguello no está acostumbrada a tratar con chicos humildes, los retaron porque se quejaron por la comida” indicó.

Gómez explicó que el intendente Javier Reynoso también se reunión con los chicos, “le dijeron que se estaban cagando de hambre. El intendente amenazo que no le va a temblar la mano para cerrar el albergue”.

El hombre también dijo “la mercadería que nos dan en la escuela te la hacen dejar en el albergue municipal”.