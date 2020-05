LIBERACIÓN DE PRESOS: DESDE RIVADAVIA PRIMERO PRESENTARON UN PROYECTO Y ROMERO LOS TILDÓ DE «TRIBUNEROS»

En la última semana el bloque de concejales de Rivadavia Primero presentó un proyecto donde se repudia la liberación masiva de personas privadas de su libertad amparada en la crisis sanitaria que transita el país por la pandemia de COVID-19.

La publicación de dicha iniciativa del oficialismo local generó la reacción de Hernán Romero, actual gerente de la oficina local de ANSES y dirigente de Unidad Ciudadana Rivadavia, que los calificó de «tribuneros».

PUBLICÓ RIVADAVIA PRIMERO EN REDES:

CADA UNO EN SU LUGAR

La situación sanitaria que estamos atravesando no puede servir de excusa para generar impunidad, ni para atentar contra los derechos de las víctimas. Y creemos que ser conscientes de esto y optar por el silencio denota también un atisbo de complicidad. Por eso, como legisladores locales y siendo conscientes de la responsabilidad que eso requiere, repudiamos la liberación masiva de personas privadas de su libertad, acusadas de delitos graves de violencia, femicidios, abusos y demás delitos aberrantes.

Queremos hacer manifiesta nuestra profunda preocupación respecto de sus víctimas, quienes frente a esta decisión se ven expuestas a convivir con sus victimarios, siendo el mismo Estado quien las coloca en esta posición de indefensión y desprotección.

Les compartimos el proyecto que desde el bloque de Concejales de Rivadavia Primero- Juntos por el Cambio presentaremos la semana entrante.

LA RESPUESTA DE ROMERO:

ALGUNOS LEGISLAN PARA LA TRIBUNA!!!

A todos nos preocupa la liberación indiscriminada de personas que están privadas de su libertad, en eso podemos estar de acuerdo o al menos discutirlo, pero creo que debe ser analizado desde la justicia caso por caso.

Solo algún dato, entre marzo y abril del 2019 se liberaron 1743 presos, que terminaban su condena o que no tenían sentencia firme, en el mismo periodo (y por las mismas razones) en 2020 se liberaron 1603 presos, lo que refuta la teoría de que este gobierno viene a liberar presos.



Muchachos… mostrar su “preocupación” desde un poder legislativo (que según ustedes mismos) no tiene nada que hacer en cuestiones de otro poder como el judicial…eso en mi barrio es tribunear.

Además no aclaran (y no todos tienen por que saberlo) que no es el poder ejecutivo provincial ni nacional los que llevan adelante las excarcelaciones o las prisiones domiciliarias.



Eso es querer embarrar la cancha y desinformar a los ciudadanos!!!



SE NOTA MUCHO!!!!!