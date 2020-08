LO ÉTICO, LO MORAL Y LO LEGAL … DESAFÍO DE LA SOCIEDAD

Compartir esta Noticia







POR JOSEFINA PÉREZ VITORES – ABOGADA | En la situación que estamos viviendo…. me surgió pensar… qué somos cómo sociedad? considero que una sociedad que rompe reglas para saciar la necesidad de ocio, diversión y placer poniendo en riesgo la salud, no es una sociedad madura.

Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, y muchos menos de sentenciar a quienes estuvieron participando del evento, si me propongo, hacer un análisis. Considero que existen quienes les es difícil respetar reglas y normas de convivencias por distintas circunstancias de la vida o por las improntas que cada individuo le da a los hechos. La cuarentena, aislamiento o confinamiento o como se quiera denominar, tiene un objetivo, no es un mero capricho de los gobernantes, hoy por hoy es lo único que tenemos como antídoto para contener que este virus no se propague entre nosotros y cause mayores males dentro de la sociedad. Se vienen dando hechos en cuales tanto jóvenes como adultos venimos transgrediendo esa disposición. Y es aquí donde surge el debate de justificar si está bien o está mal, tanto una marcha o eventos de diversión. Ambos hechos son sujetos de pena o multas… Eso lo tendrá que decidir la justicia. Los adultos, y los que detentamos un lugar con funciones públicas, deberíamos dar ejemplos claros… y el que no se haga, no justifica…. podría dar un ejemplo extremo, que alguien robe no justifica que yo también lo haga… Ahora bien, no soy quien debe juzgar… eso es tarea de otros.

Tampoco soy quien para tirar todo en cabeza de los «pibes» que buscaron una salida a lo que viven… puede que no tuvieron en miras la dimensión de lo que estaban haciendo, o si. Pero no soy yo la que voy a acusar con el dedo a los padres… soy mamá, y soy una convencida que podemos acompañar en el camino a nuestros hijos, pero hay momentos en que ellos resuelven por si, sus propias decisiones.

Párrafo aparte de lo legal o ilegal, quiero expresar que a mí, particularmente me gustaría que esta sociedad integrada, tanto por jóvenes como por adultos, rompamos paradigmas, para mejorar la calidad de vida de todos. Que seamos intensamente rebeldes en capacitarnos para desarrollar actividades en forma más eficientes, quiero que esta sociedad se revele y sea emprendedora, innovadora incansable… creo que es bueno reinventarse ante lo que se vive… Esa es la sociedad que yo deseo, no pretendo que lo compartas… si pretendo que tomemos los hechos como antecedente (independiente de lo que resuelva la justicia) y empecemos a crecer como sociedad.