“LO QUE MÁS ME PREOCUPA ES LA VELOCIDAD EN LA QUE SE CIRCULA EN AMÉRICA”

Compartir esta Noticia







Así lo indicó el Juez de Faltas Municipal Dr. Alejandro Belfiori en el programa radial Punto y Aparte durante una entrevista en la que expuso diversos datos sobre el área de su competencia, infracciones a ordenanzas municipales vigentes y a la Ley de Tránsito. También habló de los vehículos municipales que circulan sin patente.

Durante la charla hizo un repaso sobre variadas situaciones que le tocó abordar durante estos meses de trabajo al frente del Juzgado de Faltas Municipal.

FIESTAS EN PANDEMIA

“Hemos realizado más de 20 infracciones a fiestas particulares no permitidas, en la mayoría de los casos todo se resolvió con pago voluntario de la multa que tiene una reducción del 50%” contó Belfiori quien agregó que a las personas que reinciden se les aplica multas más severas.

EL MUNICIPIO DEBE DAR EL EJEMPLO

Al ser consultado sobre la viralización de fotos en redes sociales de vehículos municipales sin patente, expresó que “el municipio debe predicar con el ejemplo, he avisado a áreas correspondientes cuando he visto este tipo de situaciones para que se regularice”.

EL DATO: Informó que la multa para vehículos que no tienen el dominio colocado asciende a los $27.300. Algo similar ocurre con los vehículos que tienen enganche.

ALCOHOLEMIA POSITIVA = 6 MESES SIN CARNET DE CONDUCIR

Belfiori respondió sobre los casos de un conductor con alcoholemia positiva.

“La alcoholemia positiva impone 6 meses inhabilitación para conducir. De cada persona que inhabilito paso los datos a GUM y a policía para que quede registrado en su base de datos y puedan controlar” detalló y agregó que en el caso de las personas que tienen carnet profesional la tolerancia es menor por más que estén circulando en un momento de esparcimiento.

DENUNCIAS Y CÁMARAS

Belfiori comentó la GUM recibe denuncias de vecinos y a partir de eso se constata una infracción y se labran multas. Otra metodología utilizada son las cámaras del monitoreo municipal.

“Muchas veces la GUM recibe denuncias de vecinos. Como vivimos en una ciudad todos tenemos derechos y obligaciones. Por las cámaras de vigilancia también se hacen actas de infracción. Permanente cobramos multas a través el sistema de cámaras del municipio, si el operador lo distingue la persona es infraccionada” indicó.

MÁS INFO: Belfiori expresó que en González Moreno, “sólo se cuenta con un miembro de la GUM y personal policial de la delegación”, luego de que un oyente se refiriera a que en la localidad el tránsito es un caos.

LA GENTE NO TOMA DIMENSIÓN DE LA VELOCIDAD

Con un ejemplo bien gráfico Belfiori alertó sobre las consecuencias que puede ocasionar conducir a alta velocidad.

“Lo que más me preocupa es la velocidad en la que se circula en América, la gente no tiene dimensión que si alguien circula a 80km/h y pasa un semáforo en rojo y embiste a alguien en bicicleta y lo mata, puede quedar presa. Es equivalente a estar en la plaza y empezar a los tiros. Gráficamente es exactamente lo mismo” enfatizó.

UN CASO CONCRETO

EL Juez de Faltas contó lo que le tocó vivir hace algunos días en audiencia con una persona que conducía un auto en el que iban 7 personas y que terminó embistiendo una columna de alumbrado público.

“Le dije que estaba sentado frente mío porque no se había matado ninguno de sus acompañantes, sino estaría detenido. Le entregué una copia de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que confirmaba una sentencia de un tribunal inferior done a una persona por un accidente con un muerto y un herido grave le dieron 12 años de prisión. La sentencia reprochaba la conducta como conductor y la violación de un cúmulo de normativas de tránsito. Cuando esa persona volvió a verme, me agradeció y me dijo que el texto que le había compartido lo había conmovido” culminó.