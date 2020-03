Compartir esta Noticia







Luego de la resolución judicial del pasado jueves 20 de febrero donde la Justicia trenquelauquense falló a favor del municipio y ordenó a La Comunitaria dejar el galpón de América en un lapso no mayor a los 15 días, la referente de la organización cultural y social Luciana «Pachi» Maggioni fijó su postura.

LA DECISIÓN DEL JUEZ

“Este apuro del Juez de apurar el desalojo. Sabemos que es una dependencia afín al gobierno municipal, igualmente no nos deja de sorprender la alevosía con la que dictan el fallo. Ni siquiera nos dan la oportunidad de una instancia de conciliación, no deja de sorprendernos la decisión del Juez” comenzó diciendo.

“Nos dan 15 días, vamos a apelar, faltan muchas instancias legales más. Estamos muy preocupados y muy indignados por esta orden de desalojo tan apresurada. Nos preguntamos qué es lo que Reynoso quiere que deje de funcionar. Todas las actividades que hacemos, el comedor para 300 personas que funciona día por medio. Quiere desalojar un espacio de contención para chicos y adultos” agregó.

$2 MILLONES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARA

En otro trayecto de la entrevista con el programa radial Punto y Aparte, Maggioni apuntó a los $2 millones presupuestados para la Residencia Universitaria que se proyecta realizar en el galpón que según resolución judicial La Comunitaria debería dejar en 15 días.

“Lo que quieren es que nos vayamos porque pensamos distinto. La excusa es hacer el albergue, ¿hay alguien anotado en el albergue?. Esperemos que no sea otro cascarón vacío como todos los que tenemos, sabemos que hay un albergue en el vivero municipal. Hay tantos lugares que tiene el municipio que no funcionan. El único fin es que La Comunitaria se vaya, tenemos un comodato firmado por cuatro años, no es un capricho” detalló Maggioni.

DECIMOS LO QUE NO QUIEREN QUE SE ESCUCHE

“En América hay hambre, cada vez se acerca más gente de nuestro pueblo, pero eso no se puede decir, ni hablar de drogas, está prohibido. Nosotros lo decimos y además trabajamos en eso. Nos quieren callar la boca, esa es la única intención de la municipalidad y Reynoso. Nos reciben en todos lados, salvo en Rivadavia porque pensamos distinto. Somos mucho más que un grupo de teatro, crecemos y escuchamos las necesidades de la gente y damos la solución que está a nuestro alcance. Ni un Juez nos da la oportunidad de sentarnos a dialogar, esto se hubiese resuelto si nos escuchamos, evidentemente esa instancia no va a llegar” enfatizó.

Sobre el final de la entrevista Maggioni expresó que Reynoso ganó las elecciones y no cumplió con su palabra. “Hay un comodato firmado y no se está respetando. No nos quieran correr con la chicana que no queremos la educación en la ciudad, obviamente que queremos más carreras universitarias pero ni siquiera está hecho el Polo Universitario y se preocupan por el albergue. La Comunitaria saca a la luz las cosas que no le convienen al estado municipal, hace tiempo que sufrimos una persecución política”.