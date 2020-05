«LOS ALUMNOS NO PERDERÁN EL AÑO, ESTAMOS ACOMPAÑANDO Y LLEVANDO CALMA A LA FAMILIAS»

Compartir esta Noticia







Laura Fernández, Directora de la Escuela Secundaria N°1 de América, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde explicó cómo trabajan educativamente en medio de la pandemia por coronavirus. Dijo que los alumnos no perderán el año.

EL DATO: Fernández además de ser directora de la EES N°1, es madre de una niña que asiste a la escuela primaria y un niño en edad de jardín de infantes.

“Es muy complicado, extrañamos el vínculo con nuestros alumnos. Venimos al colegio para hacer aspectos administrativos. La ausencia de los alumnos en la escuela es terrible. La enseñanza se está dando en formato virtual, en realidad es un acompañamiento. Entendemos al chico que no está con el docente al lado. Desde al escuela tratamos de vincularnos con la familia y también calmar porque nadie pierde el año, sí habrá que hacer una readecuación en los contenidos ya que no todos volverán en las mismas condiciones de aprendizaje. El vínculo cara a cara no está, es difícil de complementar» comenzó diciendo la mujer.

«No todos tienen acceso a internet, no todos manejan los medios digitales y además no está el docente para la explicación y el vinculo. El docente se da cuenta en sus habilidades cómo está aprendiendo el alumno. Tratamos de acompañar a la familia en esta incertidumbre que es terrible. Acompañar y llevar calma» agregó la entrevistada.

«El docente tiene su vida en parte en la escuela, el estar todos los días, el izamiento de la bandera, que los chicos corran en el patio, hay una tristeza» dijo sentidamente Fernández.

La directora de la EES N°1 explicó que todo el tiempo trabajan con consultas de los alumnos vía teléfono, «estamos trabajando para incorporar otros medios como videollamadas, Zoom, para generar el vínculo cara a cara que es lo que actualmente, al no tenerlo, limita la enseñanza. Hoy en día la educación es generar habilidades, leer, escribir, hablar e interpretar eso con cualquier contenido se puede llevar adelante. Volveremos con mucha suerte en septiembre u octubre, mientras tanto la escuela tiene que llevar calma y dar las herramientas para poder ayudar, no se puede perder un año lectivo. Obviamente que también nos cruzamos con las limitaciones tecnológicas, se vio claramente que la tecnología que tenemos no es la acorde».