LOS BENEFICIOS DEL CONSUMO DE FRUTOS SECOS

Por Lic. en Nutrición Patricia Vitale – Matrícula 7400 – IG @nutrisalud.america

Los frutos secos como las nueces, castaña , maní, caju, las almendras, etc además de ser muy nutritivos, cumplen una importante función como protectores frente a enfermedades cardiovasculares, según han demostrado estudios científicos como Predimed (prevención con dieta mediterránea), cuyas conclusiones confirmaron el papel cardioprotector de estos alimentos en el contexto de la dieta mediterránea.

Ahora, un nuevo estudio cuyos resultados se han publicado en The New England Journal of Medicine, y en el que se ha realizado un largo seguimiento a 76.464 mujeres y 42.498 varones, ha revelado que las personas que consumían regularmente frutos secos –siete o más veces por semana– presentaban tasas de mortalidad un 20% menores que aquellos que no solían comerlos.

Se observo que la asociación entre ingesta de frutos secos y menor riesgo de muerte en relación a las principales causas de fallecimiento, entre las que se incluyen los trastornos cardiovasculares o respiratorios y el cáncer. Por lo que los datos confirman los beneficios para la salud de los frutos secos.

Se le atribuyen los efectos saludables de los frutos secos a sus componentes, como ácidos grasos insaturados, fibra, proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales , fitoquímicos, que podrían proporcionar a estos alimentos propiedades antioxidantes, cardioprotectoras, antiinflamatorias y anticarcinogénicas.

A pesar de que tradicionalmente se ha relacionado a los frutos secos con un aumento de peso, esto no es cierto, si se consumen con moderación, la porción diaria es un puñado sin agregarle sal ni azúcar, como mínimo tres veces por semana, y mejor si se incluyen en las comidas.

Valor nutricional de los frutos secos

Aporte calórico de los frutos secos:

• Son de alto valor energético, en 25 – 35 gr (tamaño de una manzana) aportan 150Kcal

• Poseen alto valor de saciedad por eso se los utiliza en los planes alimentarios

Aporte de proteínas de los frutos secos

• Son ricos en aminoácidos esenciales como la Arginina, un aminoácido beneficioso para el sistema cardiovascular. Las almendras, nueces y caju son los principales frutos que contienen Arginina

• También aportan triptófano y acido glutamico

Aporte de grasas de los frutos secos

• Son el nutriente más importante de los frutos secos (75 %)

• Tienen un alto porcentaje de ácidos grasos mono insaturados (ácido oleico y omega9)

• Tienen un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados (omega 3 y 6)

• Pobre en grasas saturadas, alto porcentaje de acido esteárico que no supone riesgo cardiovascular

• No contienen colesterol

• La nuez tiene mayor cantidad de ácidos grasos esenciales

Aporte de fibra de los frutos secos

• Aportan buena cantidad de fibras solubles e insolubles

• Producen mayor saciedad

• Mejora el transito intestinal

• Previene el estreñimiento

• Disminuye la absorción de las grasas saturadas

• Las almendras, avellanas y pistachos son los frutos secos con mayor cantidad de fibra