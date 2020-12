«LOS CHORROS SE REINVENTAN», USAN MERCADO PAGO PARA VACIAR CUENTAS BANCARIAS DE DOS RIVADAVIENSES

Compartir esta Noticia







En las últimas horas dos rivadavienses, Eugenia Milani, que reside en Capital Federal, y Miriam Maidana, que vive en América, hicieron posteos en redes sociales comentando el robo que sufrieron en sus cuentas bancarias vinculadas a Mercado Pago. Los delincuentes utilizan la plataforma virtual y datos robados de tarjetas de débito o crédito para realizar compras.

En épocas de pandemia el manejo virtual del dinero de la mano de la herramienta de pago de Mercado Libre ha sido la solución para mantener el aislamiento e igualmente realizar diversas transacciones.

Pero no todo es color de rosa en el uso de esta plataforma virtual y así lo manifestaron dos rivadavienses que descubrieron como terceras personas realizaron pagos por medio de Mercado Pago vinculando sus tarjetas de débito a diversas cuentas.

EL RELATO DE EUGENIA MILANI

Voy a compartir algo que me pasó, tal vez de esa manera logro no sentir tanta impotencia y también ayudo a otros. Me vaciaron la cuenta bancaria desde Mercado pago. Uso esta aplicación y siempre me pareció mejor pagar en comercios con el QR y no andar sacando Plata o tarjetas.

La plataforma cuenta con una opción la cual permite que cualquier persona con cuenta en mercado pago pueda (teniendo sólo los números de tu tarjeta y el código de seguridad) cargar la tarjeta de un tercero y operar a través de la misma. Con esto de la pandemia resultó ser una buena opción para alguien que no pueda salir por ser de riesgo, porque le carga su tarjeta al hijo, por ejemplo y este puede hacer las comprar necesarias en el súper usando solo Mercado Pago.

Ahora bien, considero que no es mala la opción, pero no cuenta con un mínimo de seguridad, lo cual se resolvería si al menos al agregar una tarjeta de un tercero en mi Mercado pago , la plataforma pidiera autorización al titular.

Usaron mi tarjeta de débito para realizar pagos desde otras cuentas de Mercado pago que no es la mía!!!!

Mercado pago no se hace cargo, dice que es el banco el que debe avisar si nota movimientos extraños y mientras tanto me confirman que no es una sola cuenta la que realizo pagos con mi tarjeta, sino varias (al menos 4). Por supuesto que son cuentas fantasmas porque ni siquiera te pide muchos datos al abrir una cuenta. No empiecen con que “que boluda completó un mail que le llegó pidiendo datos” porque no fue lo qué pasó, pienso y pienso y solo se me ocurre que haya sido en un cajero automático.

Mientras mastico la bronca, la tristeza y la impotencia voy pensando, como tantas veces, “me robaron pero al menos no me lastimaron”.

Controlen, porque los chorros se reinventan!

LO QUE LE SUCEDIÓ A MIRIAM MAIDANA

MERCADO PAGO es una aplicación que uso siempre (sí mucho la uso) por eso tengo mis tarjetas asociadas a la aplicación. Hoy recibí un email de pagos realizados con mi tarjeta a través de Mercado Pago. Pagos que obvio yo no realicé. Llamé a Mercado Pago y la respuesta fue que ellos no pueden anularla porque el usuario y los datos de la tarjeta son válidos. Llamé a Visa y me dijeron que solo puedo desconocer el pago en Visa Home. Intento entrar a Visa Home y me dicen que no es posible que llame a un administrador. Insisto en llamar a Visa y me dicen que es imposible (sí, señora porque es lo que me pasó) que intente nuevamente. Insisto y nada. Llamo al Banco Provincia Sucursal América y me dicen que espere….esperé pero me cortaron. En fin después de 25 minutos logro dar por robada mi tarjeta pero que no pueden ayudarme en nada más porque para lo otro debo hacerlo por Visa Home . Desvinculo mis tarjetas de Mercado Pago. Sólo espero que PEDRO (EL QUE RECIBIO MI DINERO) LO USE PARA REMEDIO Y EL QUE SE LO MANDÓ TAMBIÉN.

CUIDADO CON MERCADO PAGO, HOY ME PASO A MI PERO ME ENTERÉ QUE A MÁS GENTE LE PASÓ.

(Mañana habrá que insistir con el Banco o con Defensa al Consumidor)