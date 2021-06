Compartir esta Noticia







Guillermo Santos, docente rivadaviense, se refirió al conflicto que se sucedió luego de la aparición de un pasacalle que indicaba a la Inspectora Jefe Distrital Marta Cucurull y pedía por la vuelta de las clases presenciales a pesar de que el Distrito se encuentra en fase 2.

“Me generó una sensación de injusticia, me parece que no es el camino y menos en un tema tan sensible. Como docente parte del sistema educativo tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a cumplir con las normas, no podemos personalizar a la máxima autoridad educativa del Partido de Rivadavia. No podemos estar pidiéndole un plan con un cartel, que de hecho ya existe, me parece que no se condice con los valores democráticos” comentó Santos.

“Todos queremos volver a la escuela, pero somos agentes provinciales y tenemos que cumplir con las normativas, no me siento capacitado para discutir el plan jurisdiccional y las fases. Cuando las autoridades nos digan que tenemos que volver lo haremos. Se hace una polémica por el plan jurisdiccional, por la virtualidad, que sabemos que es muy compleja. Pero la virtualidad expone problemas que tenemos desde hace décadas, no son problemas que empezaron con la pandemia, los docentes estamos en un tira y afloje que tiene que ver con cuestiones partidarias políticas, no es el camino con un video golpeando una puerta de autoridades que seguramente estaban trabajando, o ver un cartel pidiendo un plan que ya existe, después podemos estar de acuerdo o no” agregó.