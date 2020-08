LOS HISOPADOS REALIZADOS EN EL DISTRITO DIERON RESULTADO NEGATIVO

Compartir esta Noticia







Este domingo desde las 11 horas el Jefe Comunal Javier Reynoso brindó un mensaje vía Facebook donde informó que todos los hisopados (7) realizados dieron resultado negativo.

Reynoso anunció que los 7 hisopados realizados a personas del Distrito dieron negativo pero tanto los testeados como sus allegados continuarán en aislamiento preventivo hasta cumplir los 14 días.

El Jefe Comunal se mostró molesto con los audios que circularon durante el fin de semana que hablaban de casos positivos.

«Hay que sentir empatía, no hay responsables de padecer un enfermedad que afecta al mundo entero. Que la primicia o la información del mal de otro no ser puede la alegría de alguien. Ayer tuvimos los resultados de los hisopados del martes y hoy los del jueves. Todos dieron negativo» explicó.

«Tenemos que seguir cuidándonos y tomando medidas de cuidado general, todos hemos perdidos distintas cuestiones, de educación, económicas, hemos perdido la oportunidad de los abrazos, de compartir. Todos perdimos pero podemos comportarnos de manera distinta, ¿qué ganaría el municipio escondiendo información?. Vamos a poder festejar cuando volvamos disfrutar de lo que perdimos» especificó.

Además, el Jefe Comunal se refirió al caso positivo de COVID-19 que figura en el sitio web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos aires, explicando la procedencia de ese dato.

Al respecto de la difusión de información no oficial, el Jefe Comunal reflexionó sobre la responsabilidad de cada uno de los rivadavienses: «Difundir información no oficial afecta a las familias, y a todos aquellos que en ese momento se encuentran esperando un resultado respecto a su salud».

Luego, agregó: «Ser distintos como comunidad ante esta pandemia no es no tener casos, sino contar con la empatía necesaria para entender que no hay responsables ante una enfermedad que afecta al mundo entero. Nadie gana con una primicia ni festejando un caso positivo. Vamos a ser distintos si aprendemos que todos perdimos mucho ante esta situación, y que como comunidad debemos apoyarnos y cuidarnos».

