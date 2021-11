¡LOS MÁS CHICOS TAMBIÉN SE VACUNAN!

Compartir esta Noticia

POR MAIA MEDICI | PEDIATRA

Los niños, niñas y adolescentes supieron entender desde el principio lo importante de la vacunación! Dan el ejemplo día tras día que es la forma en que Hoy la Argentina forme parte de los Países considerados verdes para Europa, hoy foco principal de la Pandemia.

Hoy más que nunca debemos seguir cuidándonos para evitar no solo el colapso del Sistema de Salud ( que siempre estuvo a la altura de las circunstancias y no faltó cama ni respiradores para nadie) sino también que la economía no se detenga.

Tomemos el ejemplo de ellos que son los mejores replicadores en estos tiempos que corren.