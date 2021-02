Compartir esta Noticia







POR HERNÁN ROMERO – JEFE DE LA OFICINA LOCAL DE ANSES

Está claro que el error (horror) que cometió Ginés es indefendible, está claro que esta situación no le dio otra opción a Alberto Fernández que tomar la decisión que tomó.

Lo que sí está claro es que muchos que hoy se rasgan las vestiduras y hablan de ética no lo hayan hecho en otros tantos momentos.

Nada justifica ni amortigua lo que hizo el ahora ex ministro de salud, pero a algunos les debería, al menos, darle vergüenza antes de opinar.

Los mismos que hoy se alarman y horrorizan, ayer, no lo hacían cuando se les perdió un submarino con 44 personas, no lo hacían cuando la gendarmería mató a Rafaal, no lo hacían con Triaca, no lo hacían con Garavano que quería destituir jueces «molestos», no le pidieron la renuncia a Píparo o a Rubinstein que dejó vencer 4 millones vacunas, etc. etc. etc.

Esta claro que no somos lo mismo, por eso hoy (lamentablemente) Ginés dejó de ser funcionario del gobierno nacional, está claro también que en otros momentos solo se escuchó silencio de parte de los que ahora opinan.