En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la concejal del Frente de TODOS Mercedes García Duperou se refirió a varias temáticas de interés local que afectan a diversos sectores de la comunidad.

“Este gobierno municipal no atiende las necesidades de los vecinos, hay temas recurrentes que no son prioridad para este municipio. Un claro ejemplo es la no concesión de un aumento a los empleados municipales para que puedan ganarle o al menos empatarle a la inflación. Es una decisión política que debe tomar el intendente, el dinero está porque es el que llega de la coparticipación de Provincia. Otros municipios lo han hecho, entre ellos municipios de Cambiemos” indico.

En otro trayecto de la nota García Duperou hizo foco en las falencias que pudieron observar en visitas a Rucalim.

“El basurero de residuos mayores ha tenido varios incendios, ha pasado un mes y no se hizo nada al respecto. Además los trabajadores de

Rucalim no tienen buenas condiciones laborales, hay algunos que hace 8 años que están en negro. Las condiciones de trabajo son pésimas” detalló la edil.

EL DATO: La referente de TODOS también se refirió a los problemas que se han sucedido con la atención en el Hospital Municipal, “hemos pedido que los funcionarios de salud bajen al concejo para dar explicaciones pero aún no lo han hecho”.

García Duperou además hizo énfasis en la clara diferencia de asistencia con alimentos que hace el municipio en años electorales en comparación de los años que no lo son.

“Entre agosto y diciembre de 2021, año electoral, se destinaron $24 millones para alimentos. En los primeros 5 meses de 2022, $14 millones. $10 millones menos con una inflación por las nubes, parece que hay menos pobres, que la gente necesita menos ayuda. Los números muestran que hacen un uso electoralista del presupuesto” remarcó.

Sobre el final de la nota la concejal hio referencia a la problemática que enfrentan los vecinos que han sido adjudicados con crédito PROCREAR pero que el municipio no les ha puesto a disposición terrenos.

“Muchas familias van a perder la oportunidad de construir su casa con PROCREAR porque la municipalidad les dijo que les daba el terreno y ahora no se los da. Juegan con la necesidad de la gente, dicen una cosa y hacen otra. A algunos les toca el terreno pero no es transparente, es confuso, la gente debe entender por qué le toca a uno y a otro no” dijo García Duperou y agregó “gracias a la campaña de Policano donde pusimos en el tápele esta problemática el municipio empezó a trabajar en un plan de viviendas, 20 años pasaron sin hacer casas”.

