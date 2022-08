LOS ONCE LIDERAN EL CLAUSURA EN SOLEDAD

Compartir esta Noticia

Foto: Inés Verna Barrueco.

FÚTBOL DEL OESTE | Se jugó una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol del Oeste. Mirá todos los resultados de primera división y Sub 21.

TORNEO CLAUSURA – FECHA 5

-Social (González Moreno) 4 – 0 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría)

Sub 21: Social (González Moreno) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría).

-Social (Tres Algarrobos) 0 – 1 Barrio Norte

Sub 21: Social (Tres Algarrobos) – Barrio Norte.

-Independiente (América) 2 – 3 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

Sub 21: Independiente (América) 2 – 0 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).

-Los Once (Colonia Seré) 3 – 2 Atlético Rivadavia

Sub 21: Los Once (Colonia Seré) 0 – 6 Atlético Rivadavia.

-Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 1 – 2 Fútbol Club Tres Algarrobos

Sub 21: Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 2 – 3 Fútbol Club Tres Algarrobos.

POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN: LOS ONCE 13, BARRIO NORTE 10, FCTA 9, SDTA 9, NEWBERY 9, SOCIAL GM 8, GORRA, 8, ATLÉTICO 3, RACING 3, INDEPENDIENTE 0.

POSICIONES SUB 21: RACING 11, ATLÉTICO 10, FCTA 10, INDEPENDIENTE 9, SDTA 9, SOCIAL GM 6, BARRIO NORTE 6, NEWBERY 4, LOS ONCE 4, GORRA 3.

FECHA 6

Fútbol Club Tres Algarrobos – Social (González Moreno)

Atlético Rivadavia – Jorge Newbery (Fortín Olavarría)

Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Los Once (Colonia Seré)

Barrio Norte – Independiente (América)

Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) – Social (Tres Algarrobos)