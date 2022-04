“LOS POLÍTICOS TIENEN QUE DEJAR DE MENTIR, POR ESO HAY MUCHA GENTE QUE PIDE QUE VUELVAN LOS MILICOS”

Compartir esta Noticia

Alberto Piorno, productor local, fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde dejó su mirada sobre varios temas de actualidad.

“Estoy preocupado, no me gusta mentirle a la gente, a veces a la gente la mentira la pone contenta un tiempito pero luego cuando cae la moneda es triste. Yo digo mi verdad que termina donde empieza la del otro” comenzó diciendo.

“Veo complicada la situación del país y de la gente, amo mi patria y me preocupa. Tengo los problemas que tiene la sociedad, quizás en menor intensidad. Cómo puede ser que en un país que produce tanto haya una cantidad de gente que esté tan mal, la dirigencia política toda es culpable. Voté a Macri en la elección anterior y fui un crítico de Macri” agregó.

“El país está produciendo a full, se dieron las coincidencias de la guerra de Rusia con Ucrania, y volaron los precios. En vez de poner retenciones, trabas, esa famosa burocracia, hay que aprovechar para venderle al mundo que necesita lo que nosotros producimos para que entren dólares que tanta falta nos hacen. Pasan los años y no aprenden, eso me pone un poco mal” añadió.

Piorno profundizó su crítica para con el gobierno nacional marcando los altos índices de inflación, la inseguridad y la pobreza.

Además criticó el comportamiento de la sociedad, “los políticos nos pisotean y nosotros acá abajo nos rompemos el alma entre nosotros en vez de ayudarnos. Cómo puede ser que a la Argentina no le vea una salida”.

“Están haciendo mal las cosas, cuando dije que si se controlaba la carne, la carne iba a seguir subiendo, cada vez se produce menos. Hoy el presidente es Cristina Kirchner no Alberto Fernández, no tengo ningún duda. No concuerdo en nada con Fernández, tampoco compartí medidas de Macri y Vidal” enfatizó y dijo “esto viene desde hace 70 años, que pongan el lomo un poco los políticos” explicó.

“Los azotes son siempre para los argentinos que producimos, para los que compramos un auto en Argentina, para los asalariados argentinos, para los jubilados argentinos. No hay ningún político en condiciones en este momento de manejar al país, en la sarasa de todos los días es una cosa, pero otro tema es manejar al país” manifestó.

“El problema es que se gasta más de lo que se recauda, cada uno tiene que ubicarse y no cagar más alto del culo. Hay tres generaciones que no han trabajado, abuelo, padre y nieto, esto un día se tiene que terminar y creo que falta poco para eso. Hay que generar condiciones de trabajo para que la gente trabaje. Pero tenemos 172 impuesto, el 60% significa eso, impuesto nacionales, provinciales y municipales. No se puede generar empleo con tanta presión impositiva” pormenorizó.

Piorno pidió reformar las leyes laborales y no dar más planes sociales.

“La salida de esto ya no pasa sólo por la producción agropecuaria, la única salida es trabajar con un plan a 20 años” expuso.

“Los argentinos somos complicados, siempre buscamos la vuelta para evadir algo. Cuánto tiempo va a aguantar el país si siguen dando planes, el tipo que va a romperse el lomo al campo gana menos que el que tiene un plan. Los políticos tienen que dejar de mentirle a la gente. Por eso hay mucha gente que pide que vuelvan los milicos, respecto a eso sólo se contó la parte de los desaparecidos, la otra parte no” culminó.