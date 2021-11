“LOS QUE TENGAN UN SUEÑO, PERSIGAN ESA ESTRELLA, LAS OPORTUNIDADES LLEGAN Y TE TIENEN QUE AGARRAR PREPARADO”

Compartir esta Noticia

Será el sábado 4 de diciembre a las 21:30 horas en el Cine Teatro Español cuando el artista rivadaviense Maxi Sánchez, radicado hace años en Rosario, presente su unipersonal de stand up y transformismo llamado “Maxi+Historias”. La presentación será a beneficio a Bomberos Voluntarios de Rivadavia, Abrazo Materno (Caritas) y Lipolcc, que recibirán un 50% del dinero recaudado por la venta de entradas.

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Sánchez se mostró ansioso por cumplir uno de los objetivos de su carrera, presentarse por primera vez en su tierra natal.

El hijo de Edgardo y Adriana se fue a Santa Fe con 17 años y comenzó a capacitarse.

“Me vine a estudiar a Rosario porque en aquellos años no había muchas opciones en América, fue un poco un exilio. Empecé a estudiar protocolo, ceremonial y a la vez también estudiaba teatro” contó quien actualmente da clases de teatro, es actor y director.

“Ansiaba mucho poder actuar en América, presenté varias propuestas pero no había tenido respuestas, me parecía muy injusto no poder actuar en América. Esperé bastante, he estado en teatro de todo el país, por cuestiones políticas, de mala organización, o que tardaban una eternidad en responder a una propuesta no se había dado, estuve 15 años esperando” detalló el actor.

“Ahora llegó el momento y una forma de retribuir esta oportunidad es que el 50% de lo recaudado será donado a Bomberos Voluntarios de Rivadavia, Abrazo Materno (Caritas) y Lipolcc, para dejar algo en el pueblo. Apostamos a una entrada económica ($500) para que haya mucha venta” indicó.

Sobre la obra Sánchez contó que son 7 historias de 7 mujeres que transcurren en una hora y media. Además hay espacio para el musical.

EL DATO: EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE MAXI RECIBIRÁ EL “OBELISCO DE ORO” POR EL UNIPERSONAL QUE PRESENTARÁ EN AMÉRICA.

Al final de la nota el artista envió un mensaje a cada vecino de Rivadavia “tengo como meta hacer lo que me hace feliz, por eso los que tengan un sueño, persigan esa estrella, las oportunidades llegan y te tienen que agarrar preparado, cuando la vida te deje meter, entrá y rompela”.

ENTRADAS: Podes reservar y/o comprar tu entrada en la Dirección de Cultura (Rivadavia esq. América), de lunes a viernes de 8 a 14 hs., o por teléfono al 02337–404346. También podes acercarte a Bomberos Voluntarios de Rivadavia, Abrazo Materno (Caritas) y Lipolcc (dichas instituciones recibirán un porcentaje del dinero recaudado por la venta).