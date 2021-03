«LOS TIEMPOS QUE NOS ESPERAN TAL VEZ SEAN MÁS COMPLEJOS, PERO NOS ENCUENTRA MEJOR PREPARADOS”

Compartir esta Noticia







Este sábado el Intendente Municipal Javier Reynoso, el Secretario de Salud Aldo Vergara, el Director del Hospital Martín Migorena, y el Dr. Martín Goyeneche, realizaron un consultorio abierto para informar a la comunidad sobre la situación sanitaria actual, la campaña de vacunación contra el COVID-19 y los próximos pasos a seguir ante la proximidad del comienzo de los meses más fríos.

Reynoso remarcó que no hay que relajarse ya que están subiendo los casos positivos en varias regiones del país.

«Todo hace pensar que habrá un nuevo rebrote. Tenemos como condición favorable que este año el sistema de salud está mejor preparado, el personal de salud tiene las dos dosis de la vacuna. Contar con el recurso humano es lo principal para atender a los pacientes, además de tener un hospital con planta de oxígeno y con nuevos servicios médicos como patología, reumatología, infectología y oncología, que harán que la gente no deba viajar para controles» manifestó Reynoso y agregó como punto a favor la cantidad de testeos que se realizan, el trabajo de trazabilidad y la inmunidad adquirida de personas recuperadas.

El Jefe Comunal subrayó como cuestión desfavorable que a esta altura del año en 2020 no había casos positivos en el Distrito, mientras que en 2021, si bien son pocos, hay activos. También indicó lo complejo de atravesar el invierno con casos positivos, con menos posibilidad de ventilar espacios cerrados, algo que el pasado año no sucedió.

«Los tiempos que nos esperan tal vez sean mas complejos, pero nos encuentra mejor preparados. El hospital ha crecido en conocimiento, en recursos y hemos crecido como comunidad en el entendimiento de la pandemia. Por la trazabilidad sabemos cómo nos contagiamos. Está en nosotros transitar este año con la visión que sabemos que si nos cuidamos no habrá grandes complicaciones y si las hay, nos encuentra más fortalecidos» manifestó Reynoso.

EL DATO: Durante la exposición se comunicó que Rivadavia tiene el 0,68% de letalidad por Covid-19.

El Secretario de Salud Aldo Vergara mencionó que ya está vacunado casi todo el personal sanitario con la segunda dosis, los mayores y menores de 60 años con factores de riesgo y los cuatro hogares de abuelos con la primera.

Vergara informó que debe haber un periodo de 15 días entre la vacuna para el Covid y la vacuna antigripal. Alentó a que las personas en rango etario indicado se coloquen la vacuna antigripal. En caso de que una persona se coloque la vacuna antigripal y le llegue el turno para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, deberá posponerlo hasta que se cumplan los 15 días.

Además, el secretario de Salud, explicó que «colocarse la vacuna para el coronavirus no implica no enfermarse, si va a producir una enfermedad menos grave y mucho menos letal. Más del 95% de los casos produce anticuerpos. Por eso a pesar de que me vacune, tengo que seguir con los cuidados primarios como usar barbijo, distanciamiento y lavado de manos».

ALGUNAS PUNTOS A DESTACAR

DONACIÓN DE PLASMA: El uso de plasma en pacientes positivos, funciona en la etapa primaria de la enfermedad. Se puede donar en las campañas de donación de sangre. Las personas deben tener certificado de covid positivo, no pueden donar las personas que hayan sido positivo por criterio epidemiológico.

CONTACTO ESTRECHO: Si la persona que tuvo contacto estrecho con un positivo, tiene síntomas, es considerado positivo por criterio clínico epidemiológico por dos motivos: para no saturar el sistema de salud con personas para testear y porque una persona puede ser testeado y dar falso negativo. No hay contacto estrecho si se cumplen protocolos.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Y VACUNACIÓN COVID: Entre una y otra deben pasar mínimamente 15 días.

INVIERNO COMPLICADO: “Será un invierno complicado, con muchos hisopados, muchas personas aisladas y ausentismo laboral, habrá que cuidarse bastante” indicó Goyeneche.

NUEVAS CEPAS DE COVID: Se desconoce si las vacunas que hoy circulan sirven para las nuevas cepas, como la de «Manaos».

SISTEMA DE FASES: El aumento de casos hará que el Distrito baje a Fase 1 y se restrinjan actividades. El sistema de fases lo determina la Provincia según aumento de casos. Hoy en día, con pocos casos, Rivadavia sigue igual.

REINFECCIÓN: Existe la posibilidad de reinfección. Si una persona fue positivo y empieza nuevamente con síntomas debe testearse.

EVOLUCIÓN CASOS DE COVID DESDE SEPTIEMBRE A LA FECHA

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE CASOS

TESTEOS Y CANTIDAD DE DOSIS APLICADAS

PORCENTAJE DE CONTAGIADOS EN EL DISTRITO – MENORES Y MAYORES DE 60 AÑOS

CONTAGIOS SEGÚN RANGO ETÁREO

FORMAS DE CONTAGIO