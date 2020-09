LUEGO DE LA CONFIRMACIÓN DE DOS CASOS COVID-19 EN LA LOCALIDAD, ASÍ FUNCIONARÁ LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GONZÁLEZ MORENO

Compartir esta Noticia







PRENSA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GONZALÉZ MORENO |

A nuestros asociados, usuarios, y a sus familias:

Luego de haberse confirmado los primeros casos de Covid 19 en González Moreno, y escuchando al intendente Javier Reynoso en el día de hoy hemos decidido lo siguiente:

1) La Cooperativa estará cerrada en la administración, redes eléctricas, agua potable, internet y electrodomésticos.

2) Para alguna consulta administrativa se pueden comunicar con Perla Heredia o Agustina Bollini a sus teléfonos particulares: 2302-525454 y 2302-641044 respectivamente. Los pagos pueden hacerse on line, por banco o cajero o dejarlos para la próxima semana.

3) Redes eléctricas y agua potable estará sólo uno de los empleados haciendo la recorrida diaria y sólo se atenderán emergencias al teléfono de guardia: 2302-510746.

4) Internet y celulares sólo se atenderán urgencias a Mateo Pastrana al teléfono 2302-470335 y o Eduardo Santos al 2302-368965.

5) Electrodomésticos se atenderá por delivery de lunes a miércoles Mateo Pastrana 2302-470335 y de jueves a sábado Melina Benavídez al 2302-314638.

6) Servicio Médico: Estará abierto sólo de 18 a 19 horas el Centro de Atención Médica Primaria Cooperativa ya que los médicos SI estarán atendiendo para consultas indispensables de 18 a 19 horas. En el mismo horario se entregarán las recetas médicas necesarias. Urgencias médicas quedan para tratarse en la Unidad Sanitaria.

Para pedidos de recetas no concurrir al centro (sólo para retirarlas), comunicarse con la secretaria Vanina Ábalos al celular 2302 567004, las cobranzas se harán la próxima semana, del 14 al 18.

8) Por otras consultas o dudas pueden comunicarse con Eduardo Santos al 2302-368965.

El motivo de estas medidas es ponernos en consonancia con las decisiones municipales y así evitar lo más que podamos la circulación de personas en temas que no sean necesarios o que bien pueden esperar una semana. Si no nos movemos el virus no se mueve, si nos movemos sólo lo imprescindible hay muchos menos chances de contagios.

El próximo sábado volveremos a informarlos sobre como seguimos, siempre en función de las decisiones del Municipio con quién seguimos a disposición tanto del Intendente Reynoso como de la Delegada Municipal Patricia Bascal.

“Somos un pueblo pequeño, de menos de 2.000 habitantes, casi que somos una familia, nos conocemos todos.

Lo que podemos hacer de acá en más, es en primer lugar hacer todo lo posible para que el virus no circule y cuidarnos. y cuidar al resto de nuestros vecinos, siguiendo todas las normas que indica el protocolo (aislamiento, distanciamiento, barbijo, lavado de manos , alcohol en gel y comunicarse a la Sala ante síntomas de Covid 19).

En segundo lugar ser empáticos con quienes están padeciendo el virus o son contactos estrechos, ayudando y no mal juzgando como ha pasado en otras comunidades.

En tercer lugar estar más unidos que nunca y así salir de ésta difícil situación con las menores consecuencias negativas que podamos, tanto en actuar para frenar la trasmisión del virus, como en la unión de todos en cada acción conjunta necesaria, más allá de la situación en la que estemos, colores políticos, situación económica y o trabajos que tengamos cada uno. Para esto tenemos que ser muy responsables, muy solidarios y muy conscientes de actuar con sentido común y empatia.

En cuarto lugar sigamos las indicaciones del Municipio y los médicos, que son quienes tienen hoy la difícil responsabilidad de llevar el timón de este barco, que es nuestro pueblo, y confiemos y colaboremos con quienes les toca comandar la nave.

En quinto lugar no entremos en pánico, no actuemos sin usar la razón y confiemos en que haciendo las cosas bien vamos a salir adelante.

Tenemos la gran ventaja de ser pocos, vivir distanciados y poder saber quienes tengamos sospechas de tener el virus o haber estado con alguien que lo tiene (porque justamente nos conocemos todos y enseguida sabemos como está el vecino, etc.) , poder aislarnos con rapidez sin esperar a que nos lo informe el Municipio o algún médico y hacer las consultas médicas necesarias con celeridad para cortar cuanto antes la cadena de contagios.

Por último, sabemos que no podemos manejar una pandemia, porque no la puede manejar el mundo, pero lo que si podemos es tener una actitud positiva y responsable para tener los mejores resultados y eso sí depende sólo de nosotros como individuos y como comunidad.

Para cerrar lo más importante: Desde la Cooperativa, todos, dirigentes, empleados, colaboradores: hacemos “fuerza” para que los que están infectados se recuperen pronto y nos ponemos a disposición de ellos para lo que podamos ayudarlos tanto en lo personal como en lo institucional”

Eduardo Santos (tesorero) por Consejo de Administración y con consenso en todas las medidas con el personal de todos los servicios.