LUEGO DE SUPERAR UN GRAVE CUADRO DE COVID, UN VECINO CONTÓ CÓMO ES SU VIDA HOY

Marcelo “El Loco” Costa, es un vecino rivadaviense de 45 años que pasó varios días en el hospital local enfrentando un grave cuadro de salud luego de contraer Covid-19.

En el programa radial Punto y Aparte contó su experiencia y se emocionó al recordar el difícil trance que le tocó vivir. Aprovechó la oportunidad para agradecer al personal del hospital local.

“Gracias a Dios ahora puedo caminar un poquito, pero ayer quise afeitarme y bañarme y no pude, me cuesta respirar” comenzó diciendo.

Costa contó que en principio no creía en la dificultad que podría presentar el covid pero que igualmente tomaba recaudos, como por ejemplo no viajando a lugares donde había muchos casos.

“Por lo general iba a un obra con barbijo, la verdad no sé cómo me contagie, me sentí mal en el galpón y sin voz de golpe, me llamó la atención y me quedé encerrado en casa dos días. Al cuarto día no podía respirar y ya me dejaron en el hospital. Me dieron suero equino, me iban a trasladar pero no había lugar, estaba con mucho requerimiento de oxígeno” detalló.

«El Loco”, como es conocido en la ciudad, dijo que un momento de quiebre fue un cuando durante la internación pudo verse en el espejo, “me asusté, caminaba arrastrando las piernas”.

“El día que me dieron el alta se me cayó el culo, lloré mucho. Quiero agradecer a todo el personal del hospital, en algún momento me quejé por esperar en una guardia, pero tenemos algo que vale oro, estoy agradecido de por vida” indicó.