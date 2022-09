MANCHARON LA PELOTA

Compartir esta Noticia

Un jugador y varios simpatizantes de Argentino de Trenque Lauquen dejaron expuesto uno de los tantos problemas que aún contaminan al fútbol, la homofobia.

El arquero de Huracán de Pellegrini Nicolás Fernández habló con Punto y Aparte y contó la repudiable situación que vivió el pasado fin de semana cuando su equipo enfrentó a Argentino en un partido de la Liga Trenquelauquense de Fútbol.

Nicolás tiene 27 años, vive y trabaja en la ciudad de La Plata y cada domingo viaja a nuestra zona para ser el arquero del equipo pellegrinense.

Ya en 2019 había sido noticia cuando mediante un posteo en redes hizo pública su elección sexual.

Luego de la agresión sufrida por un delantero del “decano” trenquelauquense elevó una carta a la LFT para que se tome una decisión ejemplar al respecto.

“Argentino se presentó en el Tribunal para defender al jugador, está avalando lo que hizo” comentó Fernández.

El arquero contó que hace algunos años cuando atajaba en un club de la Liga Cultural de Santa Rosa, el capitán de su equipo le consultó sobre su sexualidad delante de todo el plantel.

“Me preguntó de buena onda, ahora somos amigos. El plantel lo tomó de la mejor forma” indicó Fernández que cuando tenía 16 años habló con su familia al respecto, “si no me aceptan me voy de casa, no tuvieron mucha opción. A mi padre le costó un poco más, pero tengo una familia de oro”.

Respecto a lo sucedido el pasado fin de semana detalló “era un partido lindo, Argentino venía puntero. Desde que empezó el partido el 9 de Argentino cada vez que pasaba me insultaba. En varias oportunidades le dije al árbitro, me dijo que cuando lo escuchara lo iba a expulsar.

Así fue que a los 18 minutos del segundo tiempo lo escuchó y lo expulsó. El árbitro puso en el informe los motivos de la expulsión y que tuvo que parar el partido por los cantos de la hinchada. En ese lugar había dirigentes de Argentino que avalaban lo que pasaba”.

Fernández mencionó que lo que le causó verdadera molestia fue la actitud de un colega y enseguida remarcó el apoyo que recibió luego de que se conociera la situación que vivió.

“Recibí muchos mensajes y respondí a cada uno. Hasta de AFA se comunicaron conmigo” indicó el arquero quien agregó que por suerte su padre no había ido a la cancha sino la cuestión hubiese pasado a mayores.