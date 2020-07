MARTA COHEN: “EL CORONAVIRUS NO VIENE DE UN LABORATORIO CHINO”

Compartir esta Noticia







ENTREVISTA | Por José Santos

Marta Cohen es patóloga pediátrica oriunda de la ciudad de Trenque Lauquen. Estudió en La Plata, Buenos Aires y Sudáfrica y hace 17 años vive en el Reino Unido. Es Directora Clínica de los laboratorios de Radiología y Farmacia del Hospital de Niños de Sheffield, el primer hospital de niños de ese país. Además participa en la planificación de la lucha contra el COVID-19, no sólo a nivel laboratorio, sino también en la puesta en funcionamientos de testeos basados en PCR. Durante una charla con ROL brindó detalles sobre el desarrollo de la vacuna contra el Coronavirus.

LO VEROSÍMIL

“El coronavirus no viene de un laboratorio chino. Es un virus que existe en el ser humano, es un virus que produce los resfríos y lamentablemente la práctica de comer animales salvajes de los chinos ha llevado a esto. Lo que sí creo es que el coronavirus no comenzó en el mes de diciembre sino antes, y el Gobierno Chino lo tapó. A mi entender son responsables de haber evitado la diseminación tan masiva”.

VÍAS DE CONTAGIO

“La principal vía de contagio es a través de las gotitas, cuando uno habla, la salivación, el estornudo. Por eso las reglas deben ser de estar con máscara todo el tiempo, mantener distancia. En realidad no se sabe cuánto viajan las gotitas, tampoco se sabe cuánto tiempo quedan arriba de una superficie. La manera más frecuente de contagio es a través de la saliva”.

DOBLE INMUNIDAD

“Con respecto a la doble inmunidad, es la inmunidad celular de los linfocitos T y la inmunidad humoral de los linfocitos B. Los linfocitos T son los que primero responden, es una inmunidad que tiene memoria que no se puede dosar en sangre de la manera humoral como se hace con los linfocitos B. En cambio los linfocitos B tardan un poco más en producir anticuerpos. Cuando decimos que la inmunidad humoral dura dos o tres meses es porque los linfocitos B, dejan de producir inmunoglobulina G o se hacen en cantidad muy pequeñas a los dos o tres meses en general en promedio de la infección. Lo que no quiere decir que la inmunidad celular de los linfocitos T que producen la memoria inmunológica siga todavía en el background defendiendo al cuerpo de un nuevo encuentro con el virus si este se produjera”.

LA NOTICIA DE LA VACUNA DE OXFORD

“La vacuna de Oxford está más adelantada que las otras dos. La de Pfizer y la de Moderna producen anticuerpos y están en fases similares. La primera está realizada con un virus que causa un resfrío común en los chimpancés que ha sido genéticamente modificado para agregarle, algunas de las proteínas que les han sacado la virulencia del coronavirus. Entonces inyectan la vacuna, inyectan este adenovirus modificado genéticamente y se produce los anticuerpos”.

CUÁNDO ESTARÍA LISTA?

“Se piensa que la vacuna estaría lista en el mes de septiembre, ahí va a terminar la fase 3 en donde va a haber 10.000 personas que ya están probándose, que ya se han vacunado, que están yendo por la vacuna 1 y la 2, las dos dosis. Van a ampliar a otros 30.000 en Estados Unidos que les van a dar las vacunas, 5.000 en Brasil y 2.000 que están probando en Sudáfrica y varios miles en el Reino Unido. Cuando termine la fase 3, vamos a saber si la gente produjo los anticuerpos y no hubo complicaciones serias pero necesitamos que pasen un par de meses para saber si esos anticuerpos tienen una duración y son capaces de neutralizar el virus, varios meses después dada la vacuna. Sabemos que vamos a necesitar dos dosis para hacer un nivel de anticuerpos y una inmunidad importante pero a mi entender eso debería durar un año para que sea una vacuna eficiente”.

LA LLEGADA DE LA VACUNA A LA ARGENTINA

“Eso depende de cuando Argentina la compre. Inglaterra ha comprado 3 vacunas, la de Oxford, la de Pfizer y la de Moderna pero están apostando a comprar varias vacunas porque alguna va a surgir. No sé realmente si el Gobierno Argentino ha comprado vacunas pero idealmente estarían a partir del mes de diciembre”.

CAUSAS DE LA DEMORA DE LA VACUNA

“Primero había que conseguir las características genéticas del virus y esto se logró en el mes de febrero o marzo y a partir de ahí es cuando se comenzó a practicar la vacuna con los distintos métodos a virus atenuados que es la forma más tradicional de la vacuna, con ingeniería genética. Hay que pensar que de 10 vacunas que se prueban, 1 funciona”.

ACCESIBILIDAD PARA TODOS

“Creo que se va a hacer accesible la vacuna. El mundo ha demostrado que en esto estamos todos juntos. Ya sabemos que hay una gran parte de la población que no se va a vacunar porque son anti vacunas o porque la vacuna no les llega porque están en países con muchas desventajas pero yo no dudo que se va a hacer accesible. Yo tengo la esperanza de que las distintas organizaciones ayuden a que los países que tienen menor poder económico puedan acceder a la vacuna”.

EL DATO: La profesional dijo sobre su ciudad natal “tengo contacto constantemente con Trenque Lauquen, he dado Zooms, hace poco sobre el coronavirus en el comité del partido radical presentado por el Intendente y mucha gente. Voy una o dos veces por año a Argentina y siempre paso por Trenque Lauquen”.