MARTÍNEZ BUSCA AMPLIAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON UN PROYECTO QUE PERMITE DAR EMPLEO A FAMILIARES DIRECTOS O CUIDADORES

El legislador del Frente de Todos por la IV Sección presentó un proyecto de Ley de fortalecimiento para la inserción laboral y social de personas con discapacidad en el Estado provincial. Se aplicaría en aquellos casos donde la persona con discapacidad no pueda cubrir el puesto laboral por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley de cupo, protegiendo así a los grupos de mayor vulnerabilidad.

El senador provincial del Frente de Todos por la IV Sección electoral, Juan Alberto “Juanci” Martínez, presentó en la Cámara Alta bonaerense un proyecto de Ley para el fortalecimiento de la inserción laboral y social de personas con discapacidad en el Estado provincial. El mismo promueve el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad empleando a sus cuidadores o familiares directos.

El proyecto apunta a atender la problemática de los grupos de mayor vulnerabilidad, que por su discapacidad no reúnen las “condiciones de idoneidad” requeridas por la ley 10.592, y por tanto quedan excluidos de acceder al cupo del 4% que establece la norma.

El proyecto, determina que “cuando el organismo competente dictamine que la persona con discapacidad no puede cubrir el puesto laboral promovido por Ley N° 10.592 y sus modificatorias, atento no encuadrar en los requisitos allí previstos, se determinará que un familiar directo, o cuidador de la persona excluida de dicho régimen, sea el que ocupe el empleo en la órbita del estado provincial, organismos descentralizados, empresas del estado, municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por ley, empresas subsidiadas por el estado y empresas privadas concesionarias de servicios públicos”.

Asimismo, la iniciativa especifica que “para adquirir el empleo subrogando a la persona discapacitada, se deberá acreditar el vínculo familiar y/o el cuidado personal, contar con el dictamen excluyente emitido por la autoridad competente, y toda documentación respaldatoria que al efecto establezca la reglamentación”, y establece: “la autoridad competente deberá contar con trabajadores sociales que aporten los instrumentos necesarios, a fin de constatar de manera efectiva, quién es el familiar y/o cuidador, que ocupa el rol de cuidado integral de la persona con discapacidad”.

Además, en el proyecto se expresa que “la persona que ocupe el empleo ingresará de acuerdo a las condiciones de admisibilidad e idoneidad previstas en el régimen estatutario que le sea asignado”, y que “para cumplir con el objetivo de la presente ley, se deberán respetar las proporciones de la totalidad del personal, las reservas de puestos de trabajo y vacantes que se generen conforme lo previsto en la Ley 10.592 y sus modificatorias”.

El proyecto, que cuenta con las adhesiones de los senadores Pallares, Torchio, Durañona y Spadone, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.